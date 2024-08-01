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澤倫斯基：烏克蘭不希望中國擔任調解者

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。 (圖:烏克蘭總統府)
▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。 (圖:烏克蘭總統府)

中央廣播電臺

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy) 7月31日表示，在烏克蘭與俄羅斯持續29個月的戰爭中，基輔不希望中國擔任調解者，但希望中國可以對莫斯科施加更大的壓力，來結束這場戰爭。

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澤倫斯基在接受法國媒體採訪時表示，雖然烏克蘭堅持恢復1991年後蘇聯時期的邊界，但如果條件合適，他們將考慮在莫斯科撤出全部軍隊前與俄羅斯展開談判。

澤倫斯基告訴記者：「如果中國願意，它可以迫使俄羅斯停止這場戰爭。我不希望(中國)擔任調解者。我希望它向俄羅斯施加壓力，結束這場戰爭。」

澤倫斯基說：「就像美國在施加壓力，就像歐盟在施壓一樣。一個國家的影響力越大，對俄羅斯的壓力就應該越大。」

中國與俄羅斯有著「無上限」的夥伴關係，並提出了自己的和平計劃，在不升級情勢、直接談判和人道援助的基礎上結束戰爭。

中國沒有參加上個月在瑞士舉行的首次烏克蘭和平峰會，但加強了外交努力，並在上週接待了烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)。

澤倫斯基重申他稍早的論點，也就是被排除在和平峰會之外的俄羅斯，應該參加他希望在今年稍晚舉行的後續會議。

澤倫斯基說：「否則，我們將無法取得可行的結果。」

澤倫斯基指出：「我們將具備所有的條件。這並不意味著在那一刻，我們將恢復1991年的邊界。」

澤倫斯基說，烏克蘭的公正和平「涉及恢復我們的領土完整，但這並不意味著必須僅透過武力來實現」。

俄羅斯軍隊目前佔據烏克蘭不到20%的領土，自今年2月佔領阿夫迪夫卡(Avdiivka)以來，俄羅斯軍隊在1,000公里(600英里)長的前線東部地區不斷取得進展。

俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)上個月表示，莫斯科願意透過談判結束戰爭，但談判的條件是烏克蘭放棄俄羅斯在2022年吞併的4個地區。

澤倫斯基表示，放棄領土不是一個選擇。

澤倫斯基指出：「這是不可能的。這違反我們的憲法。這是一個只能由我們決定的問題。」

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