澤倫斯基：烏克蘭不希望中國擔任調解者

我是廣告 請繼續往下閱讀
澤倫斯基告訴記者：「如果中國願意，它可以迫使俄羅斯停止這場戰爭。我不希望(中國)擔任調解者。我希望它向俄羅斯施加壓力，結束這場戰爭。」
澤倫斯基說：「就像美國在施加壓力，就像歐盟在施壓一樣。一個國家的影響力越大，對俄羅斯的壓力就應該越大。」
中國與俄羅斯有著「無上限」的夥伴關係，並提出了自己的和平計劃，在不升級情勢、直接談判和人道援助的基礎上結束戰爭。
中國沒有參加上個月在瑞士舉行的首次烏克蘭和平峰會，但加強了外交努力，並在上週接待了烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)。
澤倫斯基重申他稍早的論點，也就是被排除在和平峰會之外的俄羅斯，應該參加他希望在今年稍晚舉行的後續會議。
澤倫斯基說：「否則，我們將無法取得可行的結果。」
澤倫斯基指出：「我們將具備所有的條件。這並不意味著在那一刻，我們將恢復1991年的邊界。」
澤倫斯基說，烏克蘭的公正和平「涉及恢復我們的領土完整，但這並不意味著必須僅透過武力來實現」。
俄羅斯軍隊目前佔據烏克蘭不到20%的領土，自今年2月佔領阿夫迪夫卡(Avdiivka)以來，俄羅斯軍隊在1,000公里(600英里)長的前線東部地區不斷取得進展。
俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)上個月表示，莫斯科願意透過談判結束戰爭，但談判的條件是烏克蘭放棄俄羅斯在2022年吞併的4個地區。
澤倫斯基表示，放棄領土不是一個選擇。
澤倫斯基指出：「這是不可能的。這違反我們的憲法。這是一個只能由我們決定的問題。」
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
才結束訪中 烏外長邀請王毅親臨基輔
美擬在德部署長程飛彈 蒲亭警告：將恢復生產中短程核武
印度總理莫迪傳8月訪問基輔 俄烏戰爭後首次
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。