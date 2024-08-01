美國與911事件首腦達成認罪協議　換取避免判死

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美國國防部聲明表示，目前這項協議的細節不會立即公布，但紐約時報(New York Times)報導，穆罕默德、阿塔希(Walid bin Attash)、豪薩維(Mustafa al-Hawsawi)已經同意認罪，以換取無期徒刑，而不是接受可能判處死刑的審判。
檢方在去年一封信函中詳述了這項提議，但2001年9月11日恐攻中近3,000人罹難者的家屬意見不一，有些人仍然希望被告面臨最終的懲罰。
圍繞這些被告案件的法律爭論，大多集中在他們在911事件後的幾年間，遭到中央情報局(CIA)的刑求後，是否可以受到公平審判，認罪協議有助於避免這個棘手的問題。
在穆罕默德2003年3月於巴基斯坦被捕前，他被認為是蓋達組織(Al-Qaeda)首腦賓拉登(Osama bin Laden)最值得信賴、最聰明的副手之一。隨後，穆罕默德在中央情報局的秘密監獄裡度過了3年，隨後在2006年移監關達那摩。
這位自稱「從頭到尾」策劃了911襲擊事件、訓練有素的工程師，曾參與一系列針對美國的重大陰謀。他曾在美國上大學。
除了策劃摧毀雙子星大樓(Twin Towers)的行動外，穆罕默德也聲稱曾在2002年用他「神聖的右手」，親手斬首美國記者丹尼波爾(Daniel Pearl)，並協助1993年導致6人死亡的世貿中心(World Trade Center)爆炸案。
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