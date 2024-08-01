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美國與911事件首腦達成認罪協議　換取避免判死

▲美國檢方已經與911事件首腦穆罕默德(圖)達成協議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國檢方已經與911事件首腦穆罕默德(圖)達成協議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

美國國防部7月31日表示，美國檢方已經與911事件首腦穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)達成協議，據報這項協議涉及穆罕默德的認罪，以交換避免被判處死刑。

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與穆罕默德和其他兩名被告達成的協議，使得他們曠日廢時的案件可望獲得解決。多年來，這些案件一直陷入預審階段的泥淖，而被告仍被關押在古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)軍事基地。

美國國防部聲明表示，目前這項協議的細節不會立即公布，但紐約時報(New York Times)報導，穆罕默德、阿塔希(Walid bin Attash)、豪薩維(Mustafa al-Hawsawi)已經同意認罪，以換取無期徒刑，而不是接受可能判處死刑的審判。

檢方在去年一封信函中詳述了這項提議，但2001年9月11日恐攻中近3,000人罹難者的家屬意見不一，有些人仍然希望被告面臨最終的懲罰。

圍繞這些被告案件的法律爭論，大多集中在他們在911事件後的幾年間，遭到中央情報局(CIA)的刑求後，是否可以受到公平審判，認罪協議有助於避免這個棘手的問題。

在穆罕默德2003年3月於巴基斯坦被捕前，他被認為是蓋達組織(Al-Qaeda)首腦賓拉登(Osama bin Laden)最值得信賴、最聰明的副手之一。隨後，穆罕默德在中央情報局的秘密監獄裡度過了3年，隨後在2006年移監關達那摩。

這位自稱「從頭到尾」策劃了911襲擊事件、訓練有素的工程師，曾參與一系列針對美國的重大陰謀。他曾在美國上大學。

除了策劃摧毀雙子星大樓(Twin Towers)的行動外，穆罕默德也聲稱曾在2002年用他「神聖的右手」，親手斬首美國記者丹尼波爾(Daniel Pearl)，並協助1993年導致6人死亡的世貿中心(World Trade Center)爆炸案。

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