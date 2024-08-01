奧運網球／西班牙夢幻男雙Nadal/Alcaraz止步8強！美好一仗已打完

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Rafael Nadal／Carlos Alcaraz本場比賽開局就率先遭破發，狀態看似也不甚理想，就以2：6讓掉第一盤。次盤夢幻男雙試圖振作，但在比賽進行至第7局時，一次關鍵分出現爭議，Nadal隨後積極向裁判抗議但無效，西班牙組合再度被破發。
Nadal打完奧運最後一舞 主動上前擁抱Alcaraz
後續抱著腿傷的Nadal積極救球，甚至不惜撲身救球，而單日2戰的Alcaraz也可說是用盡全力，可惜2人最終仍以4：6敗下陣來，美國組合順利以直落二擊敗Rafael Nadal／Carlos Alcaraz收下順利，勇闖後續4強賽事；至於西班牙夢幻男雙本屆奧運旅程則是正式結束，賽後Nadal也主動上前擁抱Alcaraz，為2人跨世代的合拍劃下難得句點。
「我不確定這是否是我最後一次參賽，可能是的，對我來說，一個階段已經結束了。」Rafael Nadal在本屆巴黎奧運開幕儀式上高舉聖火，最終卻沒能自己在最熟悉的場地獲得第3面奧運金牌，神情頗為落寞。
而原本目標就專注於奧運Nadal，也透露自己即將做出生涯重要決定，「如果這是我最後一次（在這裡），那將是一種難忘的感覺和情感，我在球場上的每分每秒，他們都給了我愛和支持。現在我需要先回家休息一下，當我有個清晰的頭腦，就能夠決定下階段要做什麼。」
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