東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運網球／西班牙夢幻男雙Nadal/Alcaraz止步8強！美好一仗已打完

▲由西班牙2名跨世代好手「蠻牛」Rafael Nadal與網壇新星Carlos Alcaraz組成的「夢幻男雙」，今（1）日凌晨以2：6、4：6不敵經驗豐富的美國第4種子Austin Krajicek／Rajeev Ram，確定將在8強止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲由西班牙2名跨世代好手「蠻牛」Rafael Nadal與網壇新星Carlos Alcaraz組成的「夢幻男雙」，今（1）日凌晨以2：6、4：6不敵經驗豐富的美國第4種子Austin Krajicek／Rajeev Ram，確定將在8強止步。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運網球男雙賽事，由西班牙2名跨世代好手「蠻牛」Rafael Nadal與網壇新星Carlos Alcaraz組成的「夢幻男雙」，今（1）日凌晨以2：6、4：6不敵經驗豐富的美國第4種子Austin Krajicek／Rajeev Ram，確定將在8強止步。而由於Nadal日前在男單第二輪賽事上不敵Novak Djokovic，因此蠻牛本屆奧運之旅已經正式告一段落，同時非常有可能的是，今日雙打賽事結束後，也是這名傳奇名將五環殿堂的最後一舞。

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夢幻男雙開局就被破發　2：6讓掉第一盤

Rafael Nadal／Carlos Alcaraz本場比賽開局就率先遭破發，狀態看似也不甚理想，就以2：6讓掉第一盤。次盤夢幻男雙試圖振作，但在比賽進行至第7局時，一次關鍵分出現爭議，Nadal隨後積極向裁判抗議但無效，西班牙組合再度被破發。

Nadal打完奧運最後一舞　主動上前擁抱Alcaraz

後續抱著腿傷的Nadal積極救球，甚至不惜撲身救球，而單日2戰的Alcaraz也可說是用盡全力，可惜2人最終仍以4：6敗下陣來，美國組合順利以直落二擊敗Rafael Nadal／Carlos Alcaraz收下順利，勇闖後續4強賽事；至於西班牙夢幻男雙本屆奧運旅程則是正式結束，賽後Nadal也主動上前擁抱Alcaraz，為2人跨世代的合拍劃下難得句點。

我不確定這是否是我最後一次參賽，可能是的，對我來說，一個階段已經結束了。」Rafael Nadal在本屆巴黎奧運開幕儀式上高舉聖火，最終卻沒能自己在最熟悉的場地獲得第3面奧運金牌，神情頗為落寞。

而原本目標就專注於奧運Nadal，也透露自己即將做出生涯重要決定，「如果這是我最後一次（在這裡），那將是一種難忘的感覺和情感，我在球場上的每分每秒，他們都給了我愛和支持。現在我需要先回家休息一下，當我有個清晰的頭腦，就能夠決定下階段要做什麼。」


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