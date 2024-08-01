奧運7大買一送一！三商巧福送牛肉麵、福勝亭送定食　奪金再優惠

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◾️「三商巧福」送牛肉炸醬麵：買番茄肉醬乾拌麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料（原價165元），送牛肉炸醬麵（原價85元）相當於66折。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食＋胡麻豆腐＋飲料（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）打62折。
◾️「拿坡里」送大披薩：買大披薩（原價369元），送大披薩（原價369元）下殺5折。
◾️「鮮五丼」送招牌牛丼：買泡菜白醬豬排丼＋胡麻花椰菜＋杯裝飲料（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）等同67折。
◾️「品川蘭」送雪花牛肉麵：買川・滿漢三寶牛肉麵＋醋溜雲耳＋純釀烏梅汁（門市優惠價359元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）下殺58折。
◾️「巧福PLUS」：買鴨血豆腐煲＋蔥油拌麵＋古早味紅茶（原價210元），送醬烤排骨乾拌麵（原價125元）相當於62折。
◾️「BANCO」：買雙人南義披薩套餐（門市優惠價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）約打8折。
慕里諾國際餐飲也祭出「奪金優惠」，凡台灣選手於參與項目賽事告捷、奪金隔日，全台7大品牌消費達門檻可獲免費兌換限量美食；每日各限量50份，限兌換1次。
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◾️「BEPPIN PASTA」：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「洋蔥圈一份」。
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◾️「鳥丈爐端燒」：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「三得利頂級生啤酒一杯」。
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