7-11父親節出手了！濃萃美式、拿鐵買一送一　特大咖啡27杯888元

奧運7大買一送一！三商巧福送牛肉麵、福勝亭送定食　奪金再優惠

▲2024巴黎奧運美食買一送一幫加油，三商餐飲7個品牌優惠券，三商巧福送牛肉炸醬麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食、拿坡里送大披薩，最多現省369元；慕里諾國際餐飲則有奪金優惠送勝政豬排一次整理。（圖／三商餐飲提供）
▲2024巴黎奧運美食買一送一幫加油，三商餐飲7個品牌優惠券，三商巧福送牛肉炸醬麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食、拿坡里送大披薩，最多現省369元；慕里諾國際餐飲則有奪金優惠送勝政豬排一次整理。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼開打，美食「買一送一」優惠也來幫加油，三商餐飲率領旗下7個品牌放送優惠券，三商巧福送牛肉炸醬麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食、拿坡里送大披薩、鮮五丼送招牌牛丼等，最多「現省369元」；慕里諾國際餐飲則祭出奪金優惠，賽事告捷隔日勝政豬排、伊勢路勝勢日式豬排、BEPPIN PASTA等7間品牌贈送美食，划算菜單一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三商餐飲為2024巴黎奧運食力應援，8月1日至8月11日連續11天，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取旗下三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS共7大品牌1+1優惠券，爽吃拿坡里「大披薩買一送一」、三商巧福買麵食套餐送牛肉炸醬麵、福勝亭買定食套餐送定食。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。

◾️「三商巧福」送牛肉炸醬麵：買番茄肉醬乾拌麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料（原價165元），送牛肉炸醬麵（原價85元）相當於66折。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食＋胡麻豆腐＋飲料（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）打62折。
◾️「拿坡里」送大披薩：買大披薩（原價369元），送大披薩（原價369元）下殺5折。
◾️「鮮五丼」送招牌牛丼：買泡菜白醬豬排丼＋胡麻花椰菜＋杯裝飲料（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）等同67折。
◾️「品川蘭」送雪花牛肉麵：買川・滿漢三寶牛肉麵＋醋溜雲耳＋純釀烏梅汁（門市優惠價359元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）下殺58折。
◾️「巧福PLUS」：買鴨血豆腐煲＋蔥油拌麵＋古早味紅茶（原價210元），送醬烤排骨乾拌麵（原價125元）相當於62折。
◾️「BANCO」：買雙人南義披薩套餐（門市優惠價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）約打8折。

▲買「福勝亭」厚切活力豬排定食，送鮮嫩炸雞柳定食。（圖／三商餐飲提供）
▲買「福勝亭」厚切活力豬排定食，送鮮嫩炸雞柳定食。（圖／三商餐飲提供）
▲「鮮五丼」送招牌牛丼。（圖／三商餐飲提供）
▲買「鮮五丼」泡菜白醬豬排丼套餐，送招牌牛丼。（圖／三商餐飲提供）
慕里諾國際餐飲也祭出「奪金優惠」，凡台灣選手於參與項目賽事告捷、奪金隔日，全台7大品牌消費達門檻可獲免費兌換限量美食；每日各限量50份，限兌換1次。
◾️「靜岡勝政日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「伊勢路勝勢日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「BEPPIN PASTA」：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「洋蔥圈一份」。
◾️「泰迪農園咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「鳥丈爐端燒」：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「三得利頂級生啤酒一杯」。
◾️「Suage北海道湯咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「唐揚雞串一串」。
◾️「杏桃鬆餅屋」：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「厚鬆餅單層升級雙層」。​​​​​​​

▲四年一次2月29日，不只壽星有口福，靜岡勝政、伊勢路勝勢肉之日，人人都能「免費吃豬排」。229壽星爽吃王品6大火鍋下殺2.29折專屬優惠，「最低200元」起開鍋。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲慕里諾國際餐飲為2024巴黎奧運加油，祭出奪金優惠。（示意圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲Suage「季節綜合串燒湯咖哩」360元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲Suage北海道湯咖哩奪金優惠送「唐揚雞串一串」。（示意圖／慕里諾國際餐飲提供）

奧運5大手搖珍煮丹、大苑子買1送1！星巴克門市、外送都買一送一

奧運麥當勞買一送一！歡樂送優惠集氣「挺小戴」抽戴資穎簽名球衣

奧運肯德基「5炸雞＋4蛋撻」326元神券挖出！頂呱呱8塊重量雞優惠

奧運必勝客大披薩199！加碼買1送3　拚達美樂5.5折、拿坡里199元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生