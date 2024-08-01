美Fed有望9月降息！日圓飆升驚見148價位 換匯又更貴見0.2239元
隨著日本央行升息，並公布減少購債計劃，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾放「鴿」，暗示9月有望降息，日圓兌美元也大幅升值，並驚見148價位，即便新台幣今（1）日早盤也升到32.66元，升幅不如日圓，日圓換匯也更貴，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤來到0.2239元。若與7月11日34年新低價0.2046元相較，換新台幣5萬元，現在少換2萬1066日幣，去日本得多花2張迪士尼門票錢。
記者顏真真／台北報導
美國Fed今日凌晨宣布利率按兵不動，也是今年以來連續第5次按兵不動，也是本輪升息周期以來第8次，亦符合市場預，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）會後「放鴿」，稱9月的會議「降息」不排除是選項之一。消息一出，美元指數大幅走軟，亞洲主要貨幣兌美元轉強，其中日圓兌美元接連升破150、149關卡，今日早盤一度來到148.515價位。
雖然新台幣兌美元早盤也勁揚逾1角，一度來到32.66元，但升幅仍不如日圓，新台幣甚至之後拉回至32.75元震盪，日圓換匯甜價早已不復見，也從「0.20」字頭回升至「0.22」字頭，今日早盤換匯價又更貴了，台銀日圓現鈔賣出價一度見0.2239元。
若與7月11日34年新低價0.2046元相較，換新台幣5萬元，當時可以換到24萬4379日幣，現在只能換22萬3313日幣，少換2萬1066日幣。