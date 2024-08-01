輝達狂飆逾12%、台積電ADR大漲逾7%　台股打強心針、開盤漲347點

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權值股漲多跌少，台積電開盤上漲33元、來到967元，跳空站上短期均線5日線、10日線；鴻海開盤上漲7.5元、來到205.5元，收復10日線；聯發科卻逆勢走低，開盤下跌15元、來到1205元，不過隨後在買單挹注下成功翻紅。
聯準會昨日宣布維持基準利率在5.25%到5.5%的區間，決策聲明中雖然沒有直接指明9月開始降息，但聯準會主席鮑爾在記者會上表示，他們已經有信心通膨已朝持續降往2%的目標靠近。最快在9月降息選項就會出現。也因此激勵美股四大指數全數走高，其中標普500指數創下2月以來單日最佳表現，科技股也全面反攻，道瓊指數上漲99.46點或0.24%，收40842.79點；那斯達克指數上漲451.98點或2.64%，收17599.4點；標普500指數上漲85.86點或1.58%，收5522.3點；費半指數大漲343.03點或7.01%，收5233.18點。
科技五大天王普遍全揚，Meta上漲2.51%，蘋果上漲1.5%，Alphabet上漲0.73%，微軟下跌1.08%，亞馬遜上漲2.9%。半導體股氣焰旺盛，輝達狂飆12.81%，博通飆升11.96%，美光大漲7.08%，高通強漲8.39%，應用材料上漲7.86%，德儀上漲2.06%，AMD上漲4.36%。
台股ADR回神大漲，台積電ADR大漲7.29%，日月光ADR上漲3.51%，聯電ADR強彈12.72%，中華電信ADR上漲1.47%。