東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運男籃／Embiid對南蘇丹未出賽！美國調度大變　Tatum終於上場

▲巴黎奧運美國男籃出戰第2場比賽，面對非洲勁旅南蘇丹，他們做出了陣容調整，大中鋒Joel Embiid直接沒上，一分鐘都沒有打，由Anthony Davis擔任此役的先發中鋒，最終球隊以103：86大勝對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運美國男籃出戰第2場比賽，面對非洲勁旅南蘇丹，他們做出了陣容調整，大中鋒Joel Embiid直接沒上，一分鐘都沒有打，由Anthony Davis擔任此役的先發中鋒，最終球隊以103：86大勝對手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運美國男籃出戰第2場比賽，面對非洲勁旅南蘇丹，他們做出了陣容大調整，大中鋒Joel Embiid直接沒上，一分鐘都沒有打，由Anthony Davis擔任此役的先發中鋒，最終球隊以103：86大勝對手。總教練Steve Kerr受訪時指出，這樣的調度是為了能匹配上南蘇丹的速度，所以採用了更快速的陣容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國隊贏得不輕鬆　AD取代Embiid先發

這場比賽美國隊雖然取勝球隊打得卻不輕鬆，上半場一度領先到19分，卻差點在下半場花光，先發球員在對抗上並無太多優勢，但他們替補深度優勢太雄厚，最多還是能以雙位數差距贏球。

此役教練團做出變陣，讓Embiid擔任替補球員，從熱身賽開始Embiid的先發地位一直被保障，但今天美國隊決定讓Anthony Davis出戰，後者這一場比賽得到8分7籃板3助攻，Embiid則是唯一沒有出賽的球員。

南蘇丹速度快　Embiid因此沒有打

對此，Kerr解釋了為何讓自家主力中鋒坐在場上看了整場球的原因，他說：「南蘇丹是本屆奧運會我們對上速度最快的球隊，我們想要陣容匹配上他們的速度。」不久前美國隊在熱身賽對上南蘇丹，對方的三分球攻勢凌厲，因此這一次他們將重點擺在照顧對方的外線上。

「他們在倫敦的表演賽中對我們投進了14個三分球，」Kerr說，「所以今天整場比賽的重點就是換防，保持在對方球員前面，不讓他們突破我們。所以我們決定改變陣容。 我們需要這樣做，如果這樣可以贏，我們就會這麼做。這場比賽，這一套陣容是最合適的。」

Tatum終於出賽　不過表現差強人意

至於上一場一分鐘都沒打的Jayson Tatum，今天則是先發出賽，不過他表現差強人意，出賽17分鐘，4投2中，僅得到4分5籃板2助攻。而前一場發揮出色的Jrue Holiday則是替補出戰，這一個調度更像是為了安撫球員情緒，而非因戰力考量。

此前名球評Charles Barkley就曾建議美國組建兩套先發陣容，讓所有都能出賽、得到尊重、照顧到他們的心情，而今天的一些調度似乎真的就是有這方面的考量。不過如今的國際賽環境和夢幻隊當年已今非昔比，Kerr還是需要以贏球為為優先，奪金任務才會比較保險。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

美國男籃103:86勝南蘇丹！詹皇領軍12分火力全開　巴黎奧運2連勝

奧運男籃／河村勇輝還能續寫傳奇？日本晉級8強須贏巴西＋這條件

奧運男籃／河村勇輝172公分爆砍29分！曾來台獻技　生涯成就超狂

奧運男籃／差57公分！富樫勇樹對位Wembanyama　FIBA：歷史性畫面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選