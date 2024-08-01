奧運男籃／Embiid對南蘇丹未出賽！美國調度大變　Tatum終於上場

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽美國隊雖然取勝球隊打得卻不輕鬆，上半場一度領先到19分，卻差點在下半場花光，先發球員在對抗上並無太多優勢，但他們替補深度優勢太雄厚，最多還是能以雙位數差距贏球。
此役教練團做出變陣，讓Embiid擔任替補球員，從熱身賽開始Embiid的先發地位一直被保障，但今天美國隊決定讓Anthony Davis出戰，後者這一場比賽得到8分7籃板3助攻，Embiid則是唯一沒有出賽的球員。
南蘇丹速度快 Embiid因此沒有打
對此，Kerr解釋了為何讓自家主力中鋒坐在場上看了整場球的原因，他說：「南蘇丹是本屆奧運會我們對上速度最快的球隊，我們想要陣容匹配上他們的速度。」不久前美國隊在熱身賽對上南蘇丹，對方的三分球攻勢凌厲，因此這一次他們將重點擺在照顧對方的外線上。
「他們在倫敦的表演賽中對我們投進了14個三分球，」Kerr說，「所以今天整場比賽的重點就是換防，保持在對方球員前面，不讓他們突破我們。所以我們決定改變陣容。 我們需要這樣做，如果這樣可以贏，我們就會這麼做。這場比賽，這一套陣容是最合適的。」
Tatum終於出賽 不過表現差強人意
至於上一場一分鐘都沒打的Jayson Tatum，今天則是先發出賽，不過他表現差強人意，出賽17分鐘，4投2中，僅得到4分5籃板2助攻。而前一場發揮出色的Jrue Holiday則是替補出戰，這一個調度更像是為了安撫球員情緒，而非因戰力考量。
此前名球評Charles Barkley就曾建議美國組建兩套先發陣容，讓所有都能出賽、得到尊重、照顧到他們的心情，而今天的一些調度似乎真的就是有這方面的考量。不過如今的國際賽環境和夢幻隊當年已今非昔比，Kerr還是需要以贏球為為優先，奪金任務才會比較保險。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。