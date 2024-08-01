奧運桌球／王楚欽球拍斷輸球不是理由！中國名教練：他心態出問題

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劉國正生涯曾在2001年世大運上，幫助中國隊搶下3面獎牌，其中包含男子雙打的金牌；而他也曾在世界桌球錦標賽上，率隊大逆轉南韓隊，被許多中國網友給予其「抗韓英雄」的美名。2008年劉國正則是選擇自球員身分退役，轉為進入國家隊教練組，2012年出任國家男二隊主教練，隨後則出任國家一隊教練組，本屆巴黎奧運他則是擔任賽評工作。
而稍早劉國正在談到王楚欽意外遭到瑞典選手Truls Moregardh爆冷擊敗之後，他則指出關鍵是在他的心態，球拍並不是最大問題，「中國桌球選手在訓練的時候，都會用自己的正板和副板，我的理解是王楚欽對這個副板並非完全陌生，不僅底板與膠皮和正板的一模一樣，而且在訓練的時候，王楚欽不時還要用副板來打一下球。換了副板打球，王楚欽在技術上應該不會受什麼影響，關鍵是在於他的心態。」
認為王楚欽壓力太大 無法完全放開來打
「而王楚欽之所以輸球，我認為從心理上來看，他的壓力太大。已經連續很長時間高居世界排名第一的王楚欽，卻一直還沒有得過世界重要乒乓球單打比賽的冠軍，全國上下都對他寄予厚望，認為他將會是中國隊繼劉國梁、孔令輝、張繼科、馬龍之後，非常有希望能拿到大滿貫的球員。」
而劉國正最後也提到這名瑞典的好手，並認為他的球技確實也相當厲害，「從這場比賽來看，排名世界第一的王楚欽輸給了Truls Moregardh，在我個人看來，完全是他的心態出了問題。Moregardh是近年來瑞典隊冒出來的一個新秀，曾經有一年打到過世錦賽的決賽，而當時他雖然在決賽當中輸了，但是小小年紀就能打到決賽，已經是非常厲害了。」劉國正如此說到。
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