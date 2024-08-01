東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運桌球／王楚欽球拍斷輸球不是理由！中國名教練：他心態出問題

▲中國球王王楚欽被視為是奪下桌球男單金牌的熱門人選之一，但昨日他碰上來自瑞典的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外止步32強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國球王王楚欽被視為是奪下桌球男單金牌的熱門人選之一，但昨日他碰上來自瑞典的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外止步32強。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運桌球男單賽事，昨（31）日出現最大冷門，中國球王王楚欽被視為奪金熱門人選之一，但他昨天在混雙賽事上搭檔孫穎莎奪金之後，球拍不慎被攝影師踩斷，昨日碰上來自瑞典、球拍用「六角拍」的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外倒在32強，也成為外界關注焦點。而雖然球拍確實對於桌球選手而言影響甚大，但中國桌壇名教練劉國正則指出，拍子遭踩斷並不是王楚欽輸球的最大關鍵，導致他落敗最大主因完全是他的心態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王楚欽爆冷遭擊敗　教練指他心態才是關鍵

劉國正生涯曾在2001年世大運上，幫助中國隊搶下3面獎牌，其中包含男子雙打的金牌；而他也曾在世界桌球錦標賽上，率隊大逆轉南韓隊，被許多中國網友給予其「抗韓英雄」的美名。2008年劉國正則是選擇自球員身分退役，轉為進入國家隊教練組，2012年出任國家男二隊主教練，隨後則出任國家一隊教練組，本屆巴黎奧運他則是擔任賽評工作。

而稍早劉國正在談到王楚欽意外遭到瑞典選手Truls Moregardh爆冷擊敗之後，他則指出關鍵是在他的心態，球拍並不是最大問題，「中國桌球選手在訓練的時候，都會用自己的正板和副板，我的理解是王楚欽對這個副板並非完全陌生，不僅底板與膠皮和正板的一模一樣，而且在訓練的時候，王楚欽不時還要用副板來打一下球。換了副板打球，王楚欽在技術上應該不會受什麼影響，關鍵是在於他的心態。

認為王楚欽壓力太大　無法完全放開來打

而王楚欽之所以輸球，我認為從心理上來看，他的壓力太大。已經連續很長時間高居世界排名第一的王楚欽，卻一直還沒有得過世界重要乒乓球單打比賽的冠軍，全國上下都對他寄予厚望，認為他將會是中國隊繼劉國梁、孔令輝、張繼科、馬龍之後，非常有希望能拿到大滿貫的球員。」

而劉國正最後也提到這名瑞典的好手，並認為他的球技確實也相當厲害，「從這場比賽來看，排名世界第一的王楚欽輸給了Truls Moregardh，在我個人看來，完全是他的心態出了問題。Moregardh是近年來瑞典隊冒出來的一個新秀，曾經有一年打到過世錦賽的決賽，而當時他雖然在決賽當中輸了，但是小小年紀就能打到決賽，已經是非常厲害了。」劉國正如此說到。

▲中國球王王楚欽和孫穎莎組成「莎頭組合」，在巴黎奧運混雙奪下金牌，後續還有男單及團體賽事，但球拍卻不幸被踩斷，連日本名將水谷隼都感嘆：很可憐。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國球王王楚欽和孫穎莎組成「莎頭組合」，在巴黎奧運混雙奪下金牌，後續還有男單及團體賽事，但球拍卻不幸被踩斷，連日本名將水谷隼都感嘆：很可憐。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

鄭怡靜橫掃波蘭「10:0」故意失誤？真實理由超意外：桌球界潛規則

奧運桌球／林昀儒強碰「眼鏡弟」！難纏的直拍天才、還是反手怪物

奧運桌球／被記者一腳踩斷「奪金球拍」！王楚欽接受失利不找藉口

奧運桌球／莫雷加德爆冷王楚欽　「六角拍」造型醒目、但只是輔助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選