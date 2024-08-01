讓Embiid坐滿板凳！美國奧運男籃主帥Kerr：都是為了該死的金牌

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有不少球迷質疑美國隊調度，加上美國男籃在這屆奧運挑戰5連霸，因此壓力也很大，Steve Kerr則是扛下這一切。
「NBA在全球非常受歡迎。例行賽有時有點像肥皂劇，我們理解這一點。社交媒體接管了一切，事情變得如此戲劇化。我認為我們需要更多地認可這些球員。他們來這裡是為了贏得金牌，」Steve Kerr說。
對於有球員沒上場，他說：「他們是職業球員，他們彼此負責，所以每場比賽都會有些不同。我們會弄清楚我們需要做什麼來贏得比賽，我不看社交媒體。我希望我們的球員不要太在意那些。」
Steve Kerr認為，「肥皂劇可以提高收視率，但在這裡，我們只是為了贏得該死的金牌，每個對手都不同。我們有各種選擇，並將根據我們認為最合適的方式使用這些選擇。
美國隊十分被關注，Steve Kerr説：「我的意思是，這些傢伙都是冠軍、全明星、名人堂成員，或其他任何你想說的頭銜。所以整個問題是，我們是否專心於目標？就是這樣，」他說。
「我總是告訴我們勇士的球員，之所以我們能拿到這麼多錢，是因為全世界對我們所做的事情有著極大的興趣。所以你不能兩全其美。你不能接受高薪，然後又對社交媒體或所有的報導感到生氣。」Steve Kerr也說，「我知道每個人都會寫關於這些的文章，但這些煩人的東西都不重要。我們只是想贏，贏每一場比賽，贏得一枚金牌。」
此外，Steve Kerr也在賽後宣布，下一場對戰波多黎各，他將會讓Joel Embiid先發，Kevin Durant也持續在板凳待命，而Jason Tatum也從板凳出發，或是不出賽。
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