東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

讓Embiid坐滿板凳！美國奧運男籃主帥Kerr：都是為了該死的金牌

▲Steve Kerr解釋為何不讓所有美國男籃球員上場，都是為了金牌出征。（圖／美聯社／達志影像）
▲Steve Kerr解釋為何不讓所有美國男籃球員上場，都是為了金牌出征。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國男籃今（1）日以103:86大勝南蘇丹，美國隊主帥Steve Kerr因為在對陣塞爾維亞的第一場比賽中沒有讓Jason Tatum上場引發爭議，而在這場比賽中，他又將費城76人主將Joel Embiid整場放在替補席上而受到批評，Steve Kerr透露，這在NBA比賽中很常見，但社群媒體常會放大此狀況，他說：「在這裡，我們只是為了贏得該死的金牌，每個對手都不同。我們有各種選擇，並將根據我們認為最合適的方式使用這些選擇。」

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Jason Tatum這場先發　但Embiid只能觀戰

有不少球迷質疑美國隊調度，加上美國男籃在這屆奧運挑戰5連霸，因此壓力也很大，Steve Kerr則是扛下這一切。

「NBA在全球非常受歡迎。例行賽有時有點像肥皂劇，我們理解這一點。社交媒體接管了一切，事情變得如此戲劇化。我認為我們需要更多地認可這些球員。他們來這裡是為了贏得金牌，」Steve Kerr說。

對於有球員沒上場，他說：「他們是職業球員，他們彼此負責，所以每場比賽都會有些不同。我們會弄清楚我們需要做什麼來贏得比賽，我不看社交媒體。我希望我們的球員不要太在意那些。」

Steve Kerr認為，「肥皂劇可以提高收視率，但在這裡，我們只是為了贏得該死的金牌，每個對手都不同。我們有各種選擇，並將根據我們認為最合適的方式使用這些選擇。

美國隊十分被關注，Steve Kerr説：「我的意思是，這些傢伙都是冠軍、全明星、名人堂成員，或其他任何你想說的頭銜。所以整個問題是，我們是否專心於目標？就是這樣，」他說。

「我總是告訴我們勇士的球員，之所以我們能拿到這麼多錢，是因為全世界對我們所做的事情有著極大的興趣。所以你不能兩全其美。你不能接受高薪，然後又對社交媒體或所有的報導感到生氣。」Steve Kerr也說，「我知道每個人都會寫關於這些的文章，但這些煩人的東西都不重要。我們只是想贏，贏每一場比賽，贏得一枚金牌。」

此外，Steve Kerr也在賽後宣布，下一場對戰波多黎各，他將會讓Joel Embiid先發，Kevin Durant也持續在板凳待命，而Jason Tatum也從板凳出發，或是不出賽。


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