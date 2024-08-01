東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運男籃／Curry只得3分！9投1中表現低迷　詹皇全場發生6失誤

▲2024巴黎奧運男籃小組賽第2場比賽，美國隊對上南蘇丹輕鬆贏球，以103：86搶下勝利。不過這一場比賽Stephen Curry只有得到3分，全場9投僅1中，表現很一般。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃小組賽第2場比賽，美國隊對上南蘇丹輕鬆贏球，以103：86搶下勝利。不過這一場比賽Stephen Curry只有得到3分，全場9投僅1中，表現很一般。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃小組賽第2場比賽，美國隊對上南蘇丹輕鬆贏球，以103：86搶下勝利。不過這一場比賽Stephen Curry只有得到3分，全場9投僅1中，表現很一般。球隊今晚先發陣容並沒有打出水準，但替補球員大爆發，讓已經盡力防守美國先發5人的南蘇丹，在第二陣容上場後也只能望球興嘆。

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美國隊變陣　Curry發揮不佳

這場比賽美國隊做出變陣，Joel Embiid並未出賽，由Anthony Davis先發，另外Jayson Tatum也取代Jrue Holiday進入到先發陣容，首節他們就建立起了12分優勢，半場一度領先到19分，雖然對手一度追近，但最終球隊還是保持雙位數領先直到終場，取得17分大勝。

今晚Curry表現並不理想，被對手嚴加看防，還曾在外線出手被對方狠狠給搧了出去，出賽21分鐘，9投1中，三分球6中0，只拿到3分4助攻，正負值為-2。

替補球員大爆發　南蘇丹主帥無奈

事實上今天美國隊先發球員的表現都很平庸，LeBron James取得12分7籃板5助攻，可也出現了6次失誤，正負值-7全隊最低；Davis拿到8分7籃板，Tatum只有4分5籃板，Devin Booker得到10分6助攻。

今天Kevin Durant替補出戰，他的發揮依舊搶眼，拿到14分3助攻3抄截；中鋒Bam Adebayo全場10投8中，拿到18分7籃板，非先發球員共命中12記三分球，有4人得分上雙，當「板凳」們打成這樣時，你很難輸球。

南蘇丹主帥Royal Ivey說：「我們限制Curry僅得3分，Tatum僅得4分，他們都是NBA最棒的球員。但這仍然不夠。通常你在比賽中做到這一點，你就能贏得比賽，但對面可是美國隊這個怪物。Adebayo重傷了我們，他投進了2記三分；Derrick White命中了多記三分；Tyrese Haliburton 上場後也命中了一記三分，這就是不同之處。你算一下，這些加起來有15分，我們輸了多少？17分。 」

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