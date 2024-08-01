2026台南市長選舉「謝龍介有機會」？黃暐瀚曝1前提
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，公布最新網路聲量數據，結果顯示，立委王定宇積極操作網路社群獲得超過55.6萬則聲量，狠甩立委陳亭妃的11.7萬則聲量以及立委林俊憲的7.5萬則聲量。針對2026台南市長選舉，媒體人黃暐瀚直言這場「沒有王定宇的局」，並透露有望代表國民黨參選的國民黨立委謝龍介曾表示若當選只做一屆，若陳亭妃在初選中以些微差距落敗，陳亭妃支持者恐跑去支持謝龍介，在這種情況下，謝龍介就有可能會贏。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚昨（7月31日）在節目《57爆新聞》直言，王定宇是深度臉書PO文者，發文的數量比起陳亭妃和林俊憲，多好幾倍，且討論度也多，不過他認為，2026台南市長一役「沒有王定宇的局」，民進黨出線的將是林俊憲跟陳亭妃二選一。
黃暐瀚提到，謝龍介曾向他透露，如果當選台南市長，只會做一屆到2030年；所以若陳亭妃在初選落敗，她支持者恐會認為，謝龍介當選只要等4年就好，就會讓轉而支持謝龍介，此時謝龍介就有機會贏。
不過黃暐瀚強調，有個前提，就是陳亭妃和林俊憲在初選必須非常激烈，若只差1個百分點，才會有「被弄掉」的情緒，若2人差到15個百分點，民進黨支持者就會通通回歸，屆時謝龍介就不好選了。