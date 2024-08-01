戴資穎「以後大家就會忘記我」！柯震東做1事：讓她知道她有多棒
台灣羽球天后戴資穎強忍嚴重的膝蓋傷勢參加巴黎奧運，讓外界都相當關注她的賽事，不過她在7月31日不敵勁敵依瑟儂，止步女單8強，讓許多全台灣粉絲看比賽看到忍不住跟著小戴一起激動落淚。而藝人柯震東也透過社群發文tag戴資穎，並鼓勵她說：「你是最棒的！未來要一直笑下去。」而戴資穎看到之後回了一句：「以後大家就會忘記我了。」讓人瞬間超感傷，掀起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
柯震東昨（31）日透過IG發限動表示：「看到戴資穎哭，我就跟著哭！」並tag戴資穎還鼓勵對方「你是最棒的！未來要一直笑下去呦。」後來收到了戴資穎的回覆，柯震東也在Threads發文分享截圖，貼出兩個大哭表情符號並說道：「太難過！希望大家可以讓她知道沒有人會忘了她。」柯震東也表示：「我會用我的方法讓大家的支持讓她知道的。」
柯震東為戴資穎特別發了一篇貼文，他寫下：「戴資穎是最棒的！全世界沒有人會忘記她！為了她發一篇文很合理吧！所有不會忘記她的人留一個言！讓她知道她有多棒！」邀請粉絲們踴躍留言，希望大家一起表達對戴資穎的支持與喜歡。
不少網友看到柯震東的貼文之後，都紛紛留言表示：「永遠的台灣之光！英雄永遠不會被忘記」、「小戴妳是台灣之光！永遠替妳為榮」、「看到她今天這麼難過的哭，真的好難受…妳是我的光、我的力量，由衷謝謝妳的存在，希望妳不要再一個人偷偷掉淚了」、「小戴是台灣永遠的第一名！她真的超級棒」、「能活在有戴資穎的時代很幸福」、「小戴妳永遠不會知道因為妳影響了多少人打羽球，因為妳我才開始喜歡羽毛球，也讓羽毛球成為我人生不可或缺的興趣」、「昨晚帶著孩子看小戴，跟她說我們台灣的驕傲世界球后小戴的努力跟精神，有好好把小戴傳承下去了。」