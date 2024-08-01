名家論壇》賈程年／不看名聲只看聲量的柯文哲

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只不過，面對大家對民眾黨失去信心，身為民眾黨主席的柯文哲非但無心重整隊伍，反倒又走回過去批藍綠的老路。過去可以用「推倒藍綠的高牆」作為競選口號，但經過時間的驗證，發現藍綠高牆外，竟是一座比藍綠更高的高牆，民眾自然不會再上當。
對民眾黨來說，過去主打的公開透明、廉政效率，正在一一被檢視當中。不只是柯文哲本身有北士科、台智光以及京華城等案子，被視為白營未來之星的高虹安也身陷貪污風暴中。從一審依《貪污治罪條例》判處7年4個月有期徒刑，褫奪公權4年，這是非常重的判決。
對柯來說，重點應該痛定思痛，徹底檢討為何會發生而且嚴格規範黨內同志，而不是極力替高辯護。可是，我們看到柯文哲先是抨擊司法，認為這是政治追殺，也認為以高虹安的社經地位，不會去貪污11萬元。進而用「時代的悲劇」來形容高虹安變成犧牲品。
談到高虹安，柯文哲說，「民眾黨是新的政黨，從沒進過立法院，高虹安也是政治素人，當時他忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。」
柯文哲講這些話的同時，彷彿是評論者的角度，以超然的立場去看待事情，問題是柯文哲你是黨主席耶！你忘了高虹安是自己一手提拔的人？忘了自己講過「貪污來自縱容，長官不太可能不知情」？忘了當初是如何批評藍綠貪污？忘記自己「一直都是局內人」？這樣的切割手法，讓人一看就破。
從助理的自白以及起訴書的內容，其實很明確地看出高虹安貪圖私利，甚至與辦公室同仁斤斤計較，足證她並非是一位適任的好主管。柯文哲作為政黨負責人，面對黨內重要人士涉案時，沒有道歉、不見反省、改過；
柯文哲用政治性的語言來包裝案情，用戲謔性的形容詞來說要救濟高虹安，一副被害者姿態，完全失去主席的格局，也背棄了當時民眾黨背負的理想與熱情。
民眾黨最近負面新聞一堆。除了高虹安、柯文哲的官司案外，現在連發言人林子宇都莫名其妙落水，理由竟然是「沒注意檯面濕滑導致意外發生」，詭異的是竟然發生在深夜的碧潭，事後林子宇在澄清後留下一段文字「民眾黨是一個有愛的大家庭，政治圈有很多溫暖，而且她熱愛工作」，更讓人霧裡看花，事有蹊俏。
奉勸柯文哲不要只會靠罵藍綠上版面，更不要耍嘴皮子，好好想想該如何讓民眾黨從泥沼中脫身。
如果柯文哲繼續把自己看得比誰都重要，以為民眾黨沒他不行，「不重名聲、只看聲量」，賠上的會是整個民眾黨的前途以及曾經相信過它們的人。
●作者：賈程年／資深媒體人
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