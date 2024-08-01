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狄志為不捨戴資穎「紅了眼眶」！曝君子之爭一幕：勢必是奧運經典

▲戴資穎奧運最後一舞止步16強出局，賽後和跟依瑟儂相擁而泣，狄志為認為這幕勢必成為奧運經典。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎奧運最後一舞止步16強出局，賽後和跟依瑟儂相擁而泣，狄志為認為這幕勢必成為奧運經典。（圖／中華奧會提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎昨（31）日在巴黎奧運女單預賽，以0比2敗給泰國羽球一姐依瑟儂，無緣晉級8強，比賽結束後2人緊緊相擁而泣，讓眾人看了很不捨。資深媒體人狄志為表示，戴資穎本來2021年就打算引退，不過最後又等了3年，進入巴黎奧運殿堂，雖然今年奪牌夢碎，不過她和依瑟儂都展現了君子之爭，認為這一抱勢必成為奧運經典，也同時希望戴資穎不要氣餒，「人生才30歲，未來的路還很長。」

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狄志為在臉書發文表示「戴資穎你盡力了！」昨晚一連看了3場中華隊在奧運的羽球賽事，從麟洋、戴資穎到周天成，讓他看了心情洗三溫暖，因為王齊麟、李洋雙打逆轉贏了中國，周天成幹掉香港羽球一哥，這兩組都晉級，不過戴資穎對上的是羽球生涯上對戰過多場的依瑟儂，上次東京奧運依瑟儂戰敗，這次換戴資穎打得辛苦，最後敗下陣來。

狄志為表示，其實戴資穎本來打算在2021年之後就引退，但後來還是等了3年，再次進到奧運殿堂，這次是最後一舞，許多人都期待她可以再奪金牌，可惜最終夢碎，不過他看到2人的君子之爭，加上最後擁抱一幕，忍不住紅了眼眶，且十分捨不得戴資穎，認為「她真的盡力，畢竟征戰過這麼多的比賽，也累了、也乏了。」

▲羽球好手戴資穎落敗後，無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁相泣。（圖／世界羽球總會提供）
▲戴資穎最後一舞無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁而泣，讓許多觀眾看到都紅了眼眶。（圖／世界羽球總會提供）
狄志為表示，希望戴資穎不要氣餒，因為未來的路還很長，「沒有站在比賽舞台上的人，是沒有資格做任何的批評。」根本無法想像對方的壓力，希望戴資穎之後可好好充電再出發，「這個出發不一定是奧運、也不一定是任何比賽，而是未來你最想要做的事，加油。」也希望接下來大家要繼續為其他選手加油。

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