偵訊影片「16分鐘被消失」？「公衛文」爆內幕：我全身發涼
新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費一案，前公關主任「公衛文」王郁文遭判2年、緩刑5年。而在今年初，王郁文曾發長文質疑檢察官偵訊錄影少了16分鐘。王郁文昨（7月31日）於節目上表示，中間消失16分鐘就是重要關鍵，她在家的時候全身發涼，覺得這種事怎麼可能發生。
記者王德蓉／綜合報導
王郁文在節目《TVBS戰情室》爆料，檢察官一直問她要不要認罪，她告訴檢察官自己不是人頭助理，是真助理，拿她的加班費買飲料，哪裡錯了？大家集資買咖啡機，又怎麼了？檢察官則回應，「妳現在就跟高虹安沾上一 點邊，很無辜，妳認罪，給妳緩刑。」
王郁文表示，後來檢查官說「不要錄影了」；她的律師有點反諷質疑，「你現在要起訴王郁文，是不是起訴書已經寫好了？」檢察官回答「對」，其他3個助理都認罪，「妳認罪，緩刑沒問題。」她的律師再問，是不是上面的意思？檢察官說「對」，一定要起訴高虹安，認罪就緩刑，不認罪就7年起跳，自己考慮一下。王郁文說，她問律師，檢察官可以講這樣的話嗎？律師說「不行」，以後要調這段影片出來，讓大眾看檢察官是這樣偵訊的。
王郁文表示，後來第一次準備庭時，跟法官說想看偵訊影片，其他影片都完整，只有4月12日影片被剪成兩段，而中間消失16分鐘，就是重要關鍵。王郁文坦言，自己在家時全身發涼，覺得這種事怎麼可能發生。這種重案，有這麼多眼睛在看著，檢察官怎會做出這樣的事情，她不知道在對抗什麼。