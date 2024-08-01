有人花21元就中大獎！5-6月統一發票15人中1000萬、19人抱走200萬

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至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「AC94083114」、「AF45362246」、「AG85705195」、「AE87541006」、「AQ97041512」、「AQ82692601」、「AD08831201」、「BD16764134」、「BA73861783」、「AV27700153」、「AM35854687」、「BE45019649」、「AM24967337」、「AT39286965」、「AC18899916」、「AL47863924」、「AD94220483」、「AQ21793641」、「AC51429771」、「AE79956323」、「BC13149631」、「AP15786202」、「AV13251926」、「BL41219563」、「BD53203091」、「AE34340252」、「AS28127914」、「AK55811705」、「BA60761597」、「AT07532746」，併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網。
財政部今日下午也將公布5中獎清冊，根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有15人中獎。根據目前超商等自行公布的中獎清冊，全家便利商店開出2個千萬特別獎，幸運兒分別在彰化福興福利店、桃園龜山龍壽店，僅花費新台幣21元、35元購買咖啡及茶飲，抱走千萬元大獎，而200萬元特獎也開出1組，幸運得主在台中大甲幼獅店花費165元購買咖啡等商品，抱回200萬元大獎。
另外，7-11共開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，其中千萬得主只花了125元買生活用品就一夜致富。
全聯福利中心這期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在雲林麥寮中山門市，幸運中獎者消費154元購買咖啡飲品，其中144元以福利點數折抵，實際僅以全支付付款10元，即獲得特別獎1000萬元。