名家論壇》鈕則勳／黃國昌選新竹市？藍白可能「雙『新』連動」？

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從戰略上來說，「雙『新』連動」，消極可避免藍白在新北市互相扯票而讓綠軍候選人當選，從積極面來說，更可讓藍白分別守住新北市與新竹市的基本盤面 ; 以前者來說，就算現今傳聞的藍軍人選李四川雖具一定實力，但其對選舉攻防不熟稔、政治魅力亦有局限性，況且新北市現任副市長劉和然參選企圖心也強，只要網路聲量極高的民眾黨立委黃國昌執意參選新北，國民黨內兄弟鬩牆，或國、眾兩黨無法協調一位人選的話，只要綠營是一人上陣，勢必輕騎過關。
基於此，民眾黨傳出黃國昌選新竹市的訊息只要屬實，策略脈絡其實不難理解，第一，用撤軍新北市凸顯與藍軍合作的誠意，第二，白軍先退一步，藍軍焉有不回敬之理？特別就新竹市來說，高虹安執政一年多當然也有一定基礎，加上新竹市又是柯Ｐ故鄉，藍軍要搶攻未必容易，遑論柯Ｐ自己也是活棋，只要他投到六都選戰中，就算未必能選上，也有足夠「破壞力」將藍軍人選扯下來，藍軍當然會算到此節，是以藉新竹市禮讓民眾黨來控制白軍可能「遍地開花」提名人選的破壞力，當然是理性選項。第三，倘此戰略成局，由黃國昌選新竹市，而保住民眾黨唯一縣市長席次，好歹士氣不會潰散，也能為柯Ｐ進逐2028保住一絲元氣 ; 更甚者，國民黨若能藉此守住新北市這全國最大票倉，徐圖後進2028也未必是不可能的任務，確實合則兩利。
但藍白「雙『新』連動」仍有一定的限制與風險。首先，是司法究竟何時才三審定讞的變數，若高虹安案拖到年底、甚至明年才三審定讞有罪，由於超過任期兩年，依法是由中央委派市長進行市政治理，這時民進黨勢必派任「自己人」來掌握市政及資源，不論是前市長林智堅回鍋，或是2022年敗選桃園市長後聲量反而更形拉高的前立委鄭運鵬，或其他具知名度的黨內中壯派，只要一佔據此戰略要地，國民黨或民眾黨要在2026年的選舉中突圍勝出，即便是藍白合推黃國昌，或都懸念滿滿。
其次，藍白要在新竹市合作，可能還有「林耕仁變數」，畢竟2022年選舉，林耕仁由於政治魅力不足，在三足鼎立的選情中較無力鞏固藍軍基本盤，並在藍白似有若無的合作過程中，「棄林保高」發酵，林耕仁敗北 ; 然而林耕仁在後期反攻過程中則踢爆高虹安涉嫌詐領助理費，讓高陷入選情困局，而高現今一審遭判刑，林耕仁則在臉書上指出「天道輪迴、舉頭三尺、尊重司法、嚴謹判決」等十六個字，也有評論認為「還了林耕仁一個公道」。是以，若新竹市長真要補選或是2026年改選，林耕仁會否重出江湖？國民黨會否考量這個變數？都在未定之天，若國民黨不考慮此，在補選或改選時在新竹市進行藍白合，推黃國昌角逐，先姑且不論黃國昌的仇恨值太高，藍軍內部是否會接受，基層挺林耕仁的力量若是出走，都是國民黨難以承受的重。
再者，民眾黨及黃國昌的態度也是能否「雙新連動」的關鍵。畢竟網路聲量現今已超越柯文哲的黃國昌一直劍指新北市長，政治能量不斷攀升，甚至在立法院中也是聲量最高的立委，以他的政治企圖心又豈會只以參選新竹市長為滿足，是以日前傳出柯文哲似乎希望黃去選新竹市長，其實大有懸念。若黃執意參選新北，柯又真希望黃能馳援新竹，雙方勢必引發茶壺內風暴，倘白軍不撤新北，那國民黨勢必攻堅新竹，因為藍軍絕對不甘於在藍白合作的情況下，讓民眾黨拿下新北市，而自己吞較小的新竹市，這當然會使「雙新連動」直接破局。
總之，高虹安一審被判刑，吹皺了一池春水，各政黨得提前開始佈局，在民進黨現今主導性拉高的情況下，綠軍當然老神在在且能以逸待勞，但受制於不利情勢，只能被動因應的藍白兩黨，一子落錯，可能就失之毫釐、差之千里了。是以，「雙『新』連動」能否成局，或許只在一念之間。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授
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