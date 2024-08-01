名家論壇》黃創夏／高虹安事件的啟示錄

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事實上台灣人民一向厚道，過往許許多多政治人物下台、判刑或請辭之後，社會上總是會有一種不必過度追殺的寬厚氛圍，如今卻極度反常，討論高虹安的熱度還是持續攀升。
甚至，當所謂的四名吹哨者猶如諜報片的新聞內幕持續出爐，更讓人瞠目結舌：高虹安到底有多麼顧人怨？
從相關媒體的報導來看，這些吹哨者真的是吃了秤陀鐵了心，非要向高虹安討一個他們心目中的公道，這個公道很明顯的已經不僅僅是那些微薄的助理費等等，以這四名吹哨者又是租車、又是奔波的成本來看，也是所費不貲。
他們對於高虹安的恨，絕對不止只是對於所謂「慣老闆」的勞資紛爭如此單純，更重要的是他們很明顯地是對高虹安的行事風格，有一種不共戴天的意志。
這些人很多都曾經算得上是高虹安廣義定義的「夥伴」，怎麼會如此恨意沖天呢？
關鍵就在於在他們這些吹哨者的經驗當中，他們認為高虹安並沒有把他們當成是「夥伴」而是「夥計」！
接下來該問的是：台灣的職場上，從來就不缺少慣老闆，為什麼對於高虹安的反感特別明顯而強烈？
台灣有許多慣老闆，他們可能是白手起家的企業傳奇，也可能是靠著哥哥爸爸真偉大的二世祖或三世祖，平時也是咄咄逼人或是霸道專橫，但那些創業傳奇總還是有一些明顯可以學習的過人之處，而那些二世祖或三世祖，除了少部分之外，在嬌生慣養的脾性上，待人接物上總還是會有一些揖讓進退該有的基本教養。
如果也是打工仔出身，因為得天獨厚得到更多的機會，反而就變得自大、自負和自我中心，要那些同樣是打工仔的夥伴，如何能夠忍受把自己看成夥計的慣老闆行徑？
高虹安在助理費上被看成是貪小便宜，當然是她如今陷入困局的核心因素，但她一職沒有察覺自己的得天獨厚，還自以為是自己之高人一等，才是她被顧人怨的原因。
我也算是資深的理工男，在過去的那個年代當中，理工圈內才真正叫做是「陽盛陰衰」，因此只要有理工女都飽受呵護、關注、包容‧‧‧在這樣的環境當中，也智慧的理工女知道自己的優勢，也體會自己的被呵護，往往是謙遜和自重，如果缺乏智慧，誤以為自己比同儕相較是如何的資質優異，往往都是同儕背後的笑柄。
如果不知自己是笑柄，還以為可以頤指氣使，那就要謹小慎微，千萬不要被人抓到了把柄。
高虹安從快速竄升到如今的落寞，她的起落過程，其實更可以給許多一心一意要出人頭地的競爭心理旺盛的人當成一個可以深思的負面教材。
這種氛圍對於一向自負處世的高虹安確實是情何以堪，不過回顧她這個大數據專家過往對待她辦公室內的那些小助理的手法，又讓人忍不住想到林耕仁在一審判決出爐後的臉書：「天道輪迴」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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