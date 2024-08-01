奧運桌球／王楚欽球拍價值2.2萬！「斷拍+賽程安排」讓他身心俱疲

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王楚欽的這款球拍市價約5000元人民幣（約合台幣2.2萬元），但對於選手來說，自己常用的球拍價值當然不僅僅如此，更何況這還是剛剛和王楚欽一起打完一場生死戰、拿下混雙金牌的拍子，價值更是不言而喻。
王楚欽混雙賽事結束後，本來還有男單和男團，特別是男單賽事這一屆他要來衝擊金牌，斷拍事件肯定會對他造成影響，得知消息後當下非常不開心，還想要投訴媒體，但最終也只能留下一句：「這就是天意，我用副板也可以打比賽。」
央視知名記者李武軍對於王楚欽斷拍一事做出點評，他指出選手的主要球拍和備用球拍在平時的情況下差別不大，但在向奧運這種特別時期，兩者差別卻可能變得很大，「王楚欽需要克服的不僅是技術上的挑戰，更是心理上的難關。」
莫雷加德有備而來 王楚欽速度慢了
王楚欽為什麼突然輸給生涯沒輸過的莫雷加德？眾說紛紜，王楚欽本人直言和拍子關係不大，但日本退役名將水谷隼認為球拍斷掉肯定會有影響，而還有一派認為，王楚欽前一天才剛剛打混雙決賽，大概半天後就打男單決賽，不說休息時間、情蒐和備戰情況肯定也不太充足。原因可能是綜合性的，加上莫雷加德這一場比賽有備而來，狀態也絕佳，才造成了這一場驚天爆冷。
莫雷加德進攻性和針對性的打法，給予王楚欽施加很多壓力，讓他很難回到下一拍攻擊的好位置上，整場比賽都打得被動。另外，王楚欽今天非受迫性失誤很多，而且反應和動作明顯慢了，這方面可能是因為體能影響，很多倉促出手和擊球失誤。
莫雷加德打得聰明、打得強勢，讓王楚欽無法輕易猜測他的意圖，對於自己的擊球產生懷疑。王楚欽身心俱疲，注意力不集中，身體狀況非處於最佳，最終輸球讓人意外，但可能也在情理之中。
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