中元普渡最夯零食！「25元冠軍」強到沒對手：鱈魚香絲、品客都輸

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◾第一名：乖乖-椰子52克，年銷量88萬包
◾第二名：北海鱈魚香絲113克，年銷量81萬包
◾第三名：品客原味洋芋片110克，年銷量62萬包
◾第四名：科學麵20合1Mini家庭號300克
◾第五名：品客洋蔥口味洋芋片110克
◾第六名：義美牛奶小泡芙(三入裝)171克
◾第七名：義美巧克力小泡芙(三入)171克
◾第八名：中祥自然之顏紫菜蘇打乾量販包280克
◾第九名：樂事組合包136克
◾第十名：旺旺仙貝經濟包350克
🟡家樂福2023年8月（中元節）熱銷排行榜
◾第一名：乖乖-椰子52克，月銷37萬包
◾第二名：北海鱈魚香絲113克，月銷15萬包
◾第三名：義美牛奶小泡芙(三入裝)171克，月銷12萬盒
◾第四名：華元大吉利超值包159克
◾第五名：科學麵20合1Mini家庭號300克
◾第六名：品客洋蔥口味洋芋片110克
◾第七名：義美巧克力小泡芙(三入)171克
◾第八名：樂事組合包136克
◾第九名：旺旺仙貝經濟包350克
◾第十名：可樂果原味量販包192克
🟡家樂福2023年進口零食熱銷排行榜
◾第一名：泰國頭等艙梅子，年銷9萬包
◾第二名：Kid-O日清三明治奶油口味，年銷8萬包
◾第三名：格力高Pocky百奇草莓棒口味-8入／袋，年銷6萬包
◾第四名：優雅食星太郎點心麵小雞汁
◾第五名：格力高9袋入番茄百利滋棒
◾第六名：地球牌蛋黃派
◾第七名：格力高PRETZ百力滋野菜沙拉棒
◾第八名：鱈魚起士條(乾杯)
◾第九名：優雅食星太郎超寬條餅-雞汁口味
◾第十名：格力高Pocky百奇巧克力棒
家樂福表示，進口熱銷不一定是零食餅乾，進口零食的第1名，可說是出遊泰國搭機一定不陌生的零食，並且在網路仍是熱賣不退燒的「泰國頭等艙梅子」，雖然是特定泰國週檔期才會多量進貨上架，但短短時間就可創下9萬多包的銷量！第2名由上班族學生都愛的「Kid-O日清三明治奶油口味」獲得，多年來維持一定水準的品質口感，夾心餅乾的設計，一片可折三片慢慢品嚐。
🟡中元節買餅乾搶優惠，家樂福消費滿額爽領9折回饋
◾8月3至4日（六、日）；8月10至11日（六、日）；8月15至17日（四～六）
量販／線上購物單筆消費滿2000元、超市／家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋（實體店面以現金折價券回饋）、（線上購物直接該筆消費折抵）
◾食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18000點紅利點數
◾指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券
◾8月2日至8月8日家樂福世界啤酒日，歡慶父親節要跟老爸喝一杯，「沖繩Orion初浪特調風味雞尾酒－青檸海鹽口味」，只要在FB臉書打卡貨Google評論結帳時出示手機畫面，立即享折10元優惠
🟡大潤發2023年8月（中元節）零食熱銷排行榜
大潤發根據過往內部數據資料顯示，中元檔期購以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片等品項銷售最佳，其中又以速食麵在單月就締造1000萬業績，至於零食部分熱銷冠軍則是鱈魚香絲。
TOP1：北海道鱈魚香絲
TOP2：義美小泡芙
TOP3：樂事洋芋片
大潤發中元節優惠即起至8月8日熱烈開跑，推出三大優惠，包括週末假日消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠；消費可用299元加價購時尚摺疊購物車乙台；週週推出低價必買品，下殺7折的超殺折扣，大潤發中元檔期今年在眾多優惠的加持下，預計業績可較去成長2成。