心疼戴資穎！陶晶瑩失眠「一直在想像她多難過」：我們都想抱抱妳
台灣羽球天后戴資穎強忍著膝蓋的嚴重傷勢參加巴黎奧運，讓外界都相當關注她的賽況，而她在7月31日不敵強敵依瑟儂，止步女單8強，讓全台灣的粉絲都跟著感到心疼與難過，而戴資穎也透露自己在比賽前其實都還是無法跑動的狀態，所以可以下場比賽已經很開心，「雖然還是很想贏得比賽，可是沒有辦法。」全台灣粉絲看著轉播畫面都忍不住跟著小戴一起落淚。藝人陶晶瑩也發文透露：「昨天晚上很難入睡，一直在想像她有多難過。」並感嘆表示：「身體健康是一輩子的事。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陶晶瑩看完了戴資穎在31日的比賽之後，在Threads上轉發戴資穎賽後受訪的貼文，得知戴資穎在奧運前都不能跑動，強忍著嚴重的傷勢上場比賽，還背負著眾人的期望，讓她心疼地表示：「昨天晚上很難入睡，一直在想像她有多難過！今天早起去運動，因為身體健康是一輩子的事！謝謝小戴，戴資穎加油！我們都想抱抱妳！」
不少網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「真的很想給小戴大大的擁抱！她真的很棒了」、「好心疼小戴，應該全世界戴迷都跟著哭了」、「看她一邊比賽我已經一邊偷偷拭淚，看得出是非常力不從心的狀態，但她還是拿出全力去迎戰！跟好朋友對戰，結束這個賽程，也是一個美好回憶，小戴好好休息」、「看這訪問會跟著哭」、「妳永遠是我們心目中的金牌選手」、「妳永遠是最亮最棒的」、「好心疼，希望小戴身上的傷都可以盡快恢復。」
此外，從陶晶瑩轉發的貼文中，可以得知戴資穎在賽後受訪時表示：「其實膝蓋的傷勢一直都不是很好，所以可以趕上比賽我已經很開心，謝謝我的團隊、醫生給我的幫助。」戴資穎也透露：「其實我到這裡之前都還是不能跑動的情況，所以可以下場比賽我真的很開心，我覺得自己可以打到這個程度，以現階段來說我已經很滿意了，雖然我還是很想贏得比賽，但是沒有辦法。」讓不少粉絲看了都非常心疼。