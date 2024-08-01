邀請江蕙復出大巨蛋開唱遭打槍！蔣萬安仍敲碗：我心中永遠天后
台北大巨蛋能否辦演唱會，各界高度關注。台北市長蔣萬安昨日受訪時表示確定10月份可以舉辦國慶晚會，也點名希望之後台語天后江蕙能復出，在大巨蛋舉辦演唱會。不過，江蕙前經紀人陳子鴻回應說，江蕙目前仍無復出的計畫。對此，蔣萬安今（1）日表示，江蕙是他心中永遠的天后，非常期待江蕙能夠思考站上大巨蛋開唱。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈儀式，媒體詢問立法院長韓國瑜聯繫10月舉辦國慶晚會一事，蔣萬安表示，韓國瑜確實有跟市府聯繫，希望國慶晚會能夠在大巨蛋舉辦，市府當然非願意、非常高興這麼多年之後國家慶典再次回到首都台北市，會盡全力把國慶晚會辦好。
媒體追問昨日點名江蕙能夠到大巨蛋開唱，但是江蕙沒有意願，是否有其他藝人接洽要到大巨蛋開唱?蔣萬安說，江蕙是他心中永遠的天后，這是他個人的心願，還是非常期待江蕙能夠思考，以及有非常多民眾期待江蕙站上大巨蛋，這還要進一步溝通；不管是站上大巨蛋的歌手與表演團體，市府都非常歡迎。
媒體問蔣萬安是練好周杰倫的告白氣球，還是五月天的擁抱?蔣萬安表示，現階段民眾最期待大巨蛋諸多的限制能夠克服，在安全無虞的情況下儘快舉辦演唱會，不只是市民期待，更能帶動北市經濟的發展。