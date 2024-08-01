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0214金門翻船事件落幕　朱立倫嘆：拖了近半年對兩岸關係傷害大

▲0214金門翻船事件延宕近半年才落幕，國民黨主席朱立倫說，希望未來要記取教訓。（圖／國民黨提供）
▲0214金門翻船事件延宕近半年才落幕，國民黨主席朱立倫說，希望未來要記取教訓。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

中國漁民駕駛快艇2月14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生，經歷5個多月協商，兩岸代表30日重啟協商終於取得共識。對此，國民黨主席朱立倫今（1）日說，他常講說遲到比不到好，「但是是不是真的太晚了，拖了將近半年，而且對我們漁民跟兩岸關係傷害非常的大！」希望未來要記取教訓。

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0214金門快艇翻船事件日前落幕，陸委會發表四點聲明，提及政府當前的大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮，及保障人民福祉為目標，這是我方持續釋放的善意，雙方政府更是責無旁貸，希望雙方皆能從這次事件汲取經驗，全力避免類此遺憾事件的再度發生。

朱立倫今天早上出席「國會改革說明會金門場、暨中國國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮」時，被問及0214金門快艇翻船事件結束之後，有人反應政府慢慢拍？朱立倫指出，要先特別謝謝陳玉珍，也要謝謝金門縣政府，謝謝很多民間的團體大家一起努力終於落幕。

朱立倫說，他常講說遲到比不到好，「但是是不是真的太晚了，拖了將近半年，而且對我們漁民跟兩岸關係傷害非常的大！」希望未來要記取教訓，兩岸只有透過對話交流，不可以夠對抗交惡。

朱立倫也提到，還有沒解決的問題，包括澎湖籍漁船還沒回來，也要拜託陳玉珍再多做溝通，還有觀光旅遊開放，希望有更多的大陸觀光客、團客，更多個人旅遊增進觀光旅遊業發展。

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