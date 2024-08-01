女歌手萬人演場會爆意外！喬許哈奈特撞「連環殺手」帶女兒狂逃命
導演M.奈沙馬蘭與女兒瑟莉卡沙馬蘭聯手結合驚悚與音樂，推出以演唱會為背景的《圈套》，並由喬許哈奈特擔任主演；故事描述一名看似正常的父親庫柏（喬許哈奈特 飾演）帶著女兒萊莉（艾莉兒多諾格 飾演）去參加流行歌手渡鴉夫人（瑟莉卡沙馬蘭 飾演）的演唱會，接著庫柏開始注意到演唱會上，其實是抓捕連環殺手的陷阱，於是試圖做出瘋狂的事情來逃脫。
記者黃雅琪／綜合報導
《圈套》很刺激、驚悚、瘋狂，同時帶著幽默及調皮，保持「沙馬蘭」電影出其不意的一貫調性，也讓外媒大讚導演M.奈沙馬蘭是「打造懸念的大師」，並認為《圈套》是「自《陰森林》後最棒的作品」。喬許哈奈特也同意說：「觀看導演M.奈沙馬蘭的電影，像是《靈異第六感》和《靈異象限》，都會讓我感到發毛的威脅感，他是製造緊張氣氛的終極大師。」
《圈套》故事靈感其實來自於，導演M.奈沙馬蘭和她女兒瑟莉卡沙馬蘭的對話，他們談論著音樂和電影，於是促使他們開始考慮合作一部音樂電影，但類型會是導演M.奈沙馬蘭擅長的驚悚片。導演M.奈沙馬蘭說：「《圈套》不同於我的其他電影，它的中心是音樂，很創新又特別，演唱會和後台的世界，我想這會是驚悚片背景的有趣地點。」
瑟莉卡沙馬蘭也說：「這實在很瘋狂，基本上我們就要準備開一場大型巡迴演唱會，細節無一遺漏，包含許多歌曲、整套編舞、巨大銀幕、所有轉場、各式各樣的服裝、各種不同的場景。」瑟莉卡沙馬蘭也為《圈套》創作14首原創歌曲，每首歌都有助於營造緊張氣氛，並且反映角色的感受，同時以真實的方式將演唱會體驗帶入生活。《圈套》現正熱映中。