戴資穎奧運出局！新舊傷痛到走不了 戴爸心疼：坐在椅子上訓練
台灣羽球天后戴資穎昨（31）日在巴黎奧運女雙羽球賽事因膝蓋傷勢不敵老戰友、泰國好手依瑟儂，確定無緣8強。今(1)日上午小戴父親戴楠凱出面受訪，不捨提到女兒受傷後仍不放棄，每周六日仍固定到國訓中心報到，坐在椅子上練習保持手感。戴資穎在臉書提到，因除了本來就有的左膝舊傷外，練習過程中連右膝都受傷，甚至一度得拄拐杖行走，雖然最後得以上場比賽，但最終以19比21、15比21，不敵依瑟儂。戴資穎表示，這次比賽本來就知道不會奪金牌，甚至連走路都有問題，但最後仍可以贏下首戰，已經很意外。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎痛到不能走 戴爸很心疼
戴楠凱受訪提到，女兒出國前在國訓中心練習期間又受傷，而且相當嚴重，她自己也很難過，「痛到都沒辦法走路，跑一定更困難」，期間她也持續接受醫療團隊治療照顧。
戴爸透露，小戴雖然養傷同時，每周六、日仍固定到國訓中心練習，「想說腳不能跑了，至少手不能休息」，會讓她坐在墊高的椅子上練球，大家則分工餵球，讓女兒保持手感。戴資穎在國訓媒體日時，雖然出現在場邊，但也婉拒採訪，因為正在復健。
事實上，戴資穎抵達巴黎後能否上場都還是未知數，戴爸說：「能夠跑動就是奇蹟了，我說實在的，她（戴資穎）心裡也很難過，還沒出國就很難過，但也沒時間喊痛，只是擔心不能跑」，雖然最終小戴在小組賽止步，但戴爸說「只要她的比賽我都很滿意啦，不管輸贏，盡力就好了。」