奧運桌球／高承睿止步16強！淚灑球場　莊智淵：他還有欠缺的部份

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高承睿本來被外界預期這一輪可能要對上王楚欽，但沒想到球王爆冷輸給莫雷加德（Truls Moregardh），他的對手也臨時改變，打法和球風都不同，需要重新花時間適應。
此役，高承睿比賽大部分時間都被壓制，最終5局輸給了莫雷加德，19歲的他首次參賽就闖進男單16強，已經相當不容易，但賽後他還是認不住淚灑賽場，坦言在王楚欽輸球後，讓他燃起了一線晉級希望。
「早上起來看到不是王楚欽的消息，會覺得自己有一些機會吧，但我覺得有時候大賽就是這樣，看似機會又不是機會。」高承睿說，很想拿下這場比賽，能進8強對自己來說是個機會，但自己也已經盡力。
徒弟淘汰 莊智淵點出欠缺的部份
不過高承睿生涯才剛起步，未來肯定還會有更多國際大賽機會，他說這一次輸球的經驗自己會記得很清楚，將錯誤的地方修正，下一次做得更好。
而師父莊智淵賽後點評，則認為莫雷加德是不好打的對手，「他輸過兩次，而且經驗、各方面比他厚實。」身為六朝元老，莊智淵對此體悟特別深，「當機會在你身上的時候，還是要體現你實戰的東西、把實在的得分手段拿出來時，這是他還欠缺的部份。他還小，但我希望他堅強一點。」
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