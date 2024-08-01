東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運桌球／高承睿止步16強！淚灑球場　莊智淵：他還有欠缺的部份

▲中華隊桌球小將高承睿在巴黎奧運桌球男單16強戰以1：4輸給瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh），無緣晉級8強。賽後他淚灑球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊桌球小將高承睿在巴黎奧運桌球男單16強戰以1：4輸給瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh），無緣晉級8強。賽後他淚灑球場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中華隊桌球小將高承睿在巴黎奧運桌球男單16強戰以1：4輸給瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh），無緣晉級8強。賽後他淚灑球場，坦言在聽聞世界第一的王楚欽出局後覺得自己有些機會，但會吸取輸球經驗下次再來。而「桌球教父」莊智淵則坦言，莫雷加德各方面都比高承睿厚實，而且後者在大賽高強度的實戰中，還有很多欠缺，仍需要去學習。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高承睿止步16強　淚灑球場

高承睿本來被外界預期這一輪可能要對上王楚欽，但沒想到球王爆冷輸給莫雷加德（Truls Moregardh），他的對手也臨時改變，打法和球風都不同，需要重新花時間適應。

此役，高承睿比賽大部分時間都被壓制，最終5局輸給了莫雷加德，19歲的他首次參賽就闖進男單16強，已經相當不容易，但賽後他還是認不住淚灑賽場，坦言在王楚欽輸球後，讓他燃起了一線晉級希望。

「早上起來看到不是王楚欽的消息，會覺得自己有一些機會吧，但我覺得有時候大賽就是這樣，看似機會又不是機會。」高承睿說，很想拿下這場比賽，能進8強對自己來說是個機會，但自己也已經盡力。

徒弟淘汰　莊智淵點出欠缺的部份

不過高承睿生涯才剛起步，未來肯定還會有更多國際大賽機會，他說這一次輸球的經驗自己會記得很清楚，將錯誤的地方修正，下一次做得更好。

而師父莊智淵賽後點評，則認為莫雷加德是不好打的對手，「他輸過兩次，而且經驗、各方面比他厚實。」身為六朝元老，莊智淵對此體悟特別深，「當機會在你身上的時候，還是要體現你實戰的東西、把實在的得分手段拿出來時，這是他還欠缺的部份。他還小，但我希望他堅強一點。」

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運桌球／王楚欽球拍價值2.2萬！「斷拍+賽程安排」讓他身心俱疲

奧運桌球／王楚欽球拍斷輸球不是理由！中國名教練：他心態出問題

鄭怡靜橫掃波蘭「10:0」故意失誤？真實理由超意外：桌球界潛規則

奧運桌球／林昀儒強碰「眼鏡弟」！難纏的直拍天才、還是反手怪物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選