逾萬學生參與跨域課程　政大幫助文組生裝上「AI翅膀」

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政治大學指出，學校發展AI相關課程已經30年，而在30年以來是以資訊科學系出發，透過不斷融合、跨域合作其他人文社會科學領域，長成不同於理工科的專有AI發展樣態，而且學生入學有以「探索AI跨域應用與實作」作為主題的新生工作坊，藉由學校的AI跨域微學程、AI應用學士學程與數位內容學程教師，引領學生踏上探索AI應用的起點。
另一方面，政大指出，應用數學系教授蔡炎龍開設「AI模組課程」是從基礎概念介紹、遷移式學習(Transfer Learning)、對比學習(Contrastive Learning)打造個人的Chat GPT、學習生成式AI ，與在各行各業的應用前景，輸入人文創新思維，帶領學生進行實作設計，一步、一步地將AI融進生活，像是運用Python 計算，能讓沖泡出濃淡精準的咖啡變得更簡單，還有AI模組還能讓你成為八哥鳥專家，甚至韓國偶像團體達人。
政治大學提到，AI與人文社會科系的撞擊，也讓創新國際學院的學生，藉由AI結合時尚與商業行銷，吸引知名百貨進行產學合作，例如傳播學院碩班學生開發「新編大學CP值統計」，透過學生的觀點建構相關資料庫，幫助高中生依照自身需求選擇理想大學，而且AI中心團隊帶領各領域的研究師生組成「政大醫學院」，開發非侵入式癌症偵測系統，藉由高達90%的敏感度領先全球，殺進 Intel DevCup 的決賽。
政治大學表示，學校2021年也將資訊科學系獨立出來成立資訊學院，其中包括「人工智慧應用學士學位學程」、「數位內容學位學程」、「社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程（TIGP）」，以及「資訊安全碩士學位學程」，也在2023年設立「人工智慧跨域研究中心（AI中心）」，要將AI知識與應用在校內普及，讓所有科系的學生都能接軌AI、結合自身專業，善用AI創造更多可能。