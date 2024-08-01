奧運鐵人三項選手完賽狂吐！塞納河水質再引憂　比賽前一刻才過關

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但在完成這場艱苦的比賽後不久，米斯勒查克被鏡頭捕捉到衝過終點線之後，劇烈狂吐的模樣，畫面中還顯示許多其他運動員趴在墊子上，大口喘著氣。
米斯勒查克坦承自己「至少吐了10次」，並強調已全力以赴，也絕不後悔，「我對自己的比賽方式感到自豪，而非結果。不是每個人的運動競賽都有快樂結局，人們有時會忘記，我們不可能都贏。」
米斯勒查克這一吐，再度引起大眾對於塞納河水質的擔憂。由於污染嚴重以及意外吞下水可能導致疾病的風險， 塞納河已禁止游泳超過一世紀，為了備戰奧運，法國自2015年以來斥資14億歐元（約台幣490億元）治水。
不過開幕式當天暴雨，導致塞納河水質再度惡化，使得鐵人三項賽事的準備工作受到影響。男子比賽原定於30日舉行 ，但最後被推遲一天。而在31日凌晨，塞納河的水質檢測報告才終於符合世界鐵人三項總會的標準，讓比賽沒有淪為歷史上第一次的「鐵人兩項」賽事。
根據世界鐵人三項總會水質標準，場地的水質必須達到「每100毫升的水當中大腸桿菌含量低於1000」才會被認為「適合舉辦比賽」。
由於在激烈比賽中，運動員很難避免吞水，有75%的運動員都報告過在過程中曾經喝過水。研究指出，在開放水域游泳，可能會因為水污染而出現胃腸道症狀、眼睛與皮膚感染及呼吸道問題。
除了水質問題之外，比賽當天，巴黎氣溫達到攝氏30度，運動員也可能因為在高溫下劇烈運動，引發身體不適。英國羅浮堡大學運動生態學博士候選人韋克斯（Jamie Wilks）指出，「高強度競賽與訓練，可能導致免疫系統受到抑制，提了運動員的風險」。
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