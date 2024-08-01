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福原愛生涯拿15面銅牌！曝「想去中國偷金牌」遭酸：只能當老三

▲福原愛生涯總共拿了15枚銅牌，表示想去中國選手家偷拿一個金牌，結果被網友酸說「只能當老三。」（圖／微博）
▲福原愛生涯總共拿了15枚銅牌，表示想去中國選手家偷拿一個金牌，結果被網友酸說「只能當老三。」（圖／微博）

記者朱祖儀／綜合報導

日本前奧運桌球選手福原愛和台灣男子桌球選手江宏傑離婚後，將事業重心移往中國大陸，近來也搭上奧運熱潮，頻頻在社群平台替中國選手加油，並發影片講評奧運桌球賽事。其中一段影片，看到她提到自己職業生涯中拿了15面銅牌，很想去中國選手家中偷拿一面金牌，「應該不會被發現吧」。影片曝光後，就被網友酸說「只能當老三。」

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福原愛近來頻頻在微博發表對於奧運桌球賽事的評論，其中一個影片看到，她提到自己的職業生涯中都是拿到銅牌，很羨慕其他的中國桌球選手。她也提到，中國好手張怡寧、王楠經常奪冠，家中堆滿了金牌，認為對方家中的金牌多到可以當杯墊了，「我在她們家隨便拿一塊金牌，她們也是感覺不出來我有偷拿一個金牌吧，她們的金牌實在太多了。」

▲福原愛說想用銅牌換金牌。（圖／微博）
▲福原愛羨慕中國選手拿了多面金牌，還說想用15面銅牌換金牌。（圖／微博）
接著影片中算出，福原愛職業生涯中總共拿了15面銅牌，她自己聽到後也很震驚，直呼「太誇張了吧！」隨後又說「15枚銅牌能不能給我換一塊金牌啊？」不少網友看到後表示，「真是笑死我了」、「用15個銅牌想換金牌好可愛」，但也有人酸說「就是沒有金牌的命」、「只能當老三就別想了。」

以往福原愛都會擔任日本富士電視台桌球轉播解說員，不過這次巴黎奧運解說員換成同樣退役的前桌球選手石川佳純。這次福原愛無緣擔任巴黎奧運解說員，不過她也沒有缺席，依舊在微博、小紅書分享和奧運有關的影片，不過因為她都在幫中國選手加油，較少提到日本選手，因此也引發不少爭議。

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