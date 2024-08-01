Meta拚AI資本支出再上修、盤後飆7%　利多加持！台股AI股走高

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其中，數位廣告營收年增22%，主要來自 Facebook 和 Instagram 應用程式，表示市占率持續擴增。相較之下，Alphabet上週公佈Google廣告營收僅年增11%、Youtube廣告收入也都遜於預期。
此外，第二季資本支出來到84.7億美元，低於分析師原先預期的95.1億美元。6月家庭每日活月用戶（DAP）年增7%至32.7億人，符合分析師預估值。
專注虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、元宇宙的Reality Labs第二季營業損失達到44.8億美元、高於前季的營業損失38.5億美元，營收從去年同期的2.76億美元攀升28%至3.53億美元。
而針對第三季表現，Meta預估營收將介於385-410億美元（中間值397.5億美元），高於分析師普遍預測的391億美元。
此外，針對今年年資本支出，Meta預估將介於370-400億美元之間，區間下緣高於先前預估的350-400億美元。Meta 4月底公布第一季財報時，就曾將2024年資本支出預估值從原先的300-370億美元上修至350-400億美元。
雖然他們並沒有提供明年的資本支出展望，不過財務長Susan Li預測會「顯著成長」，因為公司將繼續投入AI研究與產品研發工作。
不止是Meta，前幾天超微（AMD）執行長蘇姿丰表示，超微AI業務持續加速，「有能力在下半年實現強勁的營收成長。」預估第三季營收優於市場預期，MI300晶片營收在上季突破10億美元，雲端運算和企業客戶青睞AMD的Instinct MI300X系列加速器產品，帶動其傳統PC與伺服器事業，而且AI晶片銷售「高於預期」。
科技大廠接連繳出好成績，也激勵台灣AI股回神上攻，上午11點10分類股指數大漲近4%，昆盈亮燈漲停來到62元，圓剛、光寶科逼近漲停，上漲逾9%，華碩上漲逾6%，振樺電、藍天、友通、華擎、緯穎、技嘉上漲逾5%，凌華、全友、廣達、精聯、普安、英業達上漲逾4%。