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「泡麵土地公」凌晨大火！信眾泡麵吃到一半逃生　神像毫髮無傷

▲南投景點「中寮石龍宮」今天凌晨突發火警，土地公神像毫髮無傷。（圖／翻攝吳常源臉書）
▲南投景點「中寮石龍宮」今天凌晨突發火警，土地公神像毫髮無傷。（圖／翻攝吳常源臉書）

記者孫唯容/綜合報導

南投景點「中寮石龍宮」號稱泡面土地公廟，不少民眾前往求財相當靈驗，信眾會帶著整箱泡麵前來祈福，24小時香火不間斷，豈料今（1）日凌晨2時許突發火警，熊熊烈火嚇得不少信徒趕緊逃跑，消防隊出動人車滅火，火勢約30分鐘撲滅，僅燒到拜殿及後方範圍，土地公神像毫髮無傷。

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中寮石龍宮今天凌晨突生大火，火勢從大殿蔓延，當時廟裡還有不少信眾拜拜完，正在吃著泡麵時，赫然發現火苗竄出，嚇得丟下泡麵逃跑。南投縣消防局凌晨2時18分後，立即出動9車、16名警消和6名義消到場灌救，於2時52分完全撲滅火勢，幸未釀成人員受困受傷，起火原因尚待釐清。

消防局初步釐清，火源疑從供品桌旁蠟燭開始燃燒，燃燒面積約50平方公尺。石龍宮主委吳常源也透過臉書回應，石龍宮真的燒了，人一切平安感謝大家關心，目前人在忙，也希望大家別再打電話了。

據了解，1980年代全民瘋大家樂、六合彩，當時就有信眾在半夜前往石龍宮求明牌，由於宮廟位置偏遠無處覓食，有信眾會帶著整箱泡麵來止飢，後來信眾更以泡麵祭祀還願，也供人在此吃泡麵，成為一大特色，最終石龍宮的土地公也稱為「泡麵土地公」的由來。

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