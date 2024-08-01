挺黃嘉千罵夏克立「被人養的狗」挨告！女星認錯當場賠8萬換撤告
加拿大籍藝人夏克立跟台灣藝人黃嘉千的離婚官司將落幕，不過在2023年時，夏克立與黃嘉千的婚姻事件在演藝圈中掀起了選邊站的風波，演員陳蔓菲（藝名：李宇柔）曾發文痛批夏克立是「被人養的狗」、「讓這條狗去安樂死吧」等言論，遭到夏克立提告涉犯公然侮辱罪嫌，而台北地院也在昨（31）日首度開庭、陳蔓菲認錯賠償8萬元，並承諾公開刊登道歉聲明，夏克立也同意撤告，掀起關注。
記者洪生儒／綜合報導
夏克立與陳蔓菲在7月31日都沒有出席開庭，皆委任律師出庭，夏克立律師透露夏克立回加拿大陪伴父親，而陳蔓菲則是在開庭之前在社群粉專上發了法庭的照片，並在貼文中嘲笑夏克立說：「自己今天被爆約砲外勞。」等話，引起不少關注，後來開庭雙方達成和解，夏克立同意撤告後，陳蔓菲的家人也馬上要求她趕快刪掉貼文。
雙方律師在開庭前有試行調解，陳蔓菲同意賠償8萬元，並於粉專公開刊登道歉聲明，法官開庭時也確定雙方調解成立，陳蔓菲的律師當場拿錢給夏克立的律師點交，確定沒問題就直接簽下撤告狀，因夏克立將撤告，未來法院將會判決公訴不受理。夏克立的律師在開庭後表示：「陳蔓菲承認發文是情緒失控所致，夏克立認為不是大事，她願意抱歉，就同意和解。」
事實上，當初夏克立之所以會提告，是因為陳蔓菲在2023年時，透過臉書粉專等帳號發文寫下：「一看就知道是廢物的爛人」、「被人養的狗」、「讓這條狗去安樂死吧」、「加拿大約克夏該處死」、「你這隻白狗」、「夏克立真的是瘋子」等言論，讓夏克立氣得提告，而台北地檢署認為把人說成狗，對夏克立的名譽權侵害算不小，便起訴陳蔓菲涉犯公然侮辱罪嫌。