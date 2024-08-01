奧運桌球／林昀儒將碰頭地主「眼鏡弟」！Lebrun：不考慮對手是誰

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Felix Lebrun稍早在男單16強戰上強碰德國名將Dimitrij Ovtcharov，在地主球迷的熱烈支持下，Lebrun開局就展現出氣勢，前3局雖然都打得相當驚險，但最終則分別以11：9、15：13、12：10拿下，順利取得聽牌。
然而Ovtcharov不愧是馳騁賽場多年的老將，在遭聽牌情況下還是展現出十足韌性，不慌不忙地一分一分追回，他也連趕3局，硬是將戰線逼進決勝局。而Felix Lebrun最終在第七局上還是穩住陣腳，以11：7力退難纏對手，順利晉級到8強，後續將要交手林昀儒。
談到這場比賽，Felix Lebrun賽後表示，「這場比賽讓我感到壓力很大，從3：0一路打到到3：3，但我知道我只要在關鍵時刻能夠控制好，就能順利挺過去。」
而能夠在法國巴黎出賽，Felix Lebrun也相當感謝球迷支持，「現場觀眾的支持，真的帶給我很大的動力，能在法國家人們面前打出這樣的成績，簡直就像是夢想成真。」
Lebrun8強戰碰頭林昀儒 稱專注在備戰上
Felix Lebrun如今闖進8強後，將碰上台灣一哥林昀儒，他則表示會專注在備戰上，「現在我只專注在備戰8強賽事，暫時不去考慮對手。」而這場比賽對於林昀儒而言，勢必也會是一大考驗，不但將要面對到這名相當全能的選手，同時現場觀眾勢必會毫不保留地替Lebrun加油，就端看林昀儒能否頂住來自觀眾席上的壓力，持續上演出色發揮。
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