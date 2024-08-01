台股絕地大反攻！午盤大漲419點、挑戰站回10日線 台積電漲25元
聯準會主席鮑爾昨（31）日再度釋出「鴿派言論」，激勵美國半導體股群體回攻，費半大漲逾7%，輝達狂飆近13%，台積電ADR大漲逾7%，也激勵今（1）日台北股市開盤上漲347.05點、來到22546.4點，隨後在權值股、AI股的領軍下，午盤漲幅擴大上漲419.02點或1.89%，來到22618.37點，挑戰站回10日線。
記者陳郁柔／台北報導
大盤開盤氣勢兇猛，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到263.1點，站回季線關卡，午盤上漲4.49點或1.71%，來到266.79點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：旺宏、聯電、群創、錸德、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電。
權值股漲多跌少，台積電開盤上漲33元、來到967元，跳空站上短期均線5日線、10日線，午盤上漲25元或2.68%，來到959元；鴻海開盤上漲7.5元、來到205.5元，收復10日線，午盤上漲5元或2.53%，來到203元；聯發科卻逆勢走低，開盤下跌15元、來到1205元，雖然一度翻紅，不過午盤不敵賣壓，下跌40元或3.28%，來到1180元。
此外，跟權值股一起拉抬台股的還有AI概念股，Meta昨（31）日盤後公布上一季財報，結果優於市場預期，此外，對於本季營收抱持樂觀態度，並且再次上修今年度的資本支出，因此激勵盤後股價大漲逾7%，超微、Meta等AI指標公司紛紛繳出好成績，帶動台灣AI股回神走高，昆盈亮燈漲停來到62元，圓剛、光寶科逼近漲停，上漲逾9%，華碩上漲逾6%，振樺電、藍天、友通、華擎、緯穎、技嘉上漲逾5%，凌華、全友、廣達、精聯、普安、英業達上漲逾4%。