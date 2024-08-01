東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

李亦伸專欄／河村勇輝距離NBA有多遠？奧運超猛表現能否複製貼上

▲河村勇輝有多強，可以在NBA生存嗎？球評李亦伸透過巴黎奧運，重新檢視這位172公分的矮小後衛。（圖／日本隊推特）
▲河村勇輝有多強，可以在NBA生存嗎？球評李亦伸透過巴黎奧運，重新檢視這位172公分的矮小後衛。（圖／日本隊推特）

文/特約作家李亦伸

2024巴黎奧運對法國一戰攻下29分、7籃板、6助攻，日本172公分後衛河村勇輝超凡表現不但震驚全世界，河村距NBA有多遠？我接收到很多關於河村勇輝打NBA訊息，「你認為河村勇輝可以在NBA扮演一個稱職替補控球？」「河村勇輝有沒有比當年175公分後衛田臥勇太更強、更犀利，更接近NBA合格球員水平？」我看過很多田臥在NBA發展聯盟比賽，見證過許多歷史級表現，也看了最近三年河村勇輝的比賽，這兩名矮控球，亞洲典型後衛，有許多值得比較之處。比速度、突破、三分外線和籃下終結能力，河村比田臥更犀利更快更準更具威脅性。比防守、對位、對抗，我不敢說河村略勝田臥，但河村已經打出超乎他身高身材天賦的強度和對位能力。

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奧運打出名號　河村勇輝震驚全世界

比全場掌控能力、帶隊和組織、籃球智商，田臥有他相當天賦和實力，但河村能力和實力，比田臥再高一個檔次。

但我還是認為河村勇輝很難在NBA擔任一個合格替補控球，不是個人實力、天賦、球技問題，而是NBA執教文化和既定觀念、格局、比賽風格，會讓亞洲第一後衛和歐洲一線後衛都很難在NBA生存、競爭、得到基本重視。

NBA教練通常都不信任亞洲後衛和歐洲後衛，這是既定印象+先入為主觀念。其次是身材、對位、防守考量，NBA比賽跟國際籃球大不同，NBA有更多一對一，更多單打空間，個人對位和身材防守能力，很容易被無限放大。

另外就是打法、組合問題，做為控球，你不能像在歐洲、亞洲打國際比賽或職業球賽那種控球方式，甚至長時間持球，球權是最大關鍵，NBA就是球星聯盟，如果球權、控球很長時間都在你手裡，教練、球星、隊友、空間、比賽風格，很可能都會發生問題。

除非你是 Jason Kidd、Chris Paul、Steve Nash、Trae Young 這種等級控球，教練會聽你的，否則你得聽教練、球星、隊友指令，絕大多數挑戰NBA的歐洲頂級控球，根本沒有自主權和決策空間，因為決定球權和比賽風格、戰術的是球星，是教練，不會是你。

這也是為什麼過去30年有那麼多歐洲一線後衛在NBA極度失望、幾近絕望，只能重返歐洲打球。亞洲更矮小後衛就更不用說，NBA根本看不上眼，就算擺在板凳上，絕大多數教練也可能看不見你。

河村勇輝有打NBA實力　但現實狀況未必許可

河村勇輝的速度、突破、攻擊方式、三分球和籃下終結能力，他都具備打NBA實力，擁有成為一名合格NBA球員能力，他能用出色速度、驚奇突破、穩定外線改變比賽節奏，帶動比賽，改變比賽走向。只是，加入NBA他必須要克服很多很多既定成見和打球觀念，更需要教練、球星力挺，給他空間和球權、機會、戰術，一切才有可能。

河村勇輝完全具備打NBA替補控球能力，只是他很難得到這樣的機會、球權和信任。

在國際籃球，河村勇輝可以把比賽掌控在自己手裡，打出行雲流水的節奏，展現風生水起作用，帶動團隊打出最大競爭力。但在NBA，河村勇輝根本不會得到這種空間、球權和機會，因此我們也無法證實，河村勇輝在NBA，他會成為一個什麼樣的球員。

但台灣所有後衛、矮控球都可以把河村勇輝打法、球路、風格做為「教科書」，他是台灣矮控球成為亞洲頂尖一線後衛最完美教材。

▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）

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