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獨／吳詩儀家「文湖21雞湯麵」電話被打爆！ 鐵粉「外送單」示愛

▲2024巴黎奧運確定拿下中華隊首面獎牌的拳擊好手吳詩儀，家中在台北內湖開設文湖21雞湯麵，今記者直擊現場電話被打爆，吳詩儀姊姊感動大家力挺，還有鐵粉在外送單上示愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運確定拿下中華隊首面獎牌的拳擊好手吳詩儀，家中在台北內湖開設文湖21雞湯麵，今記者直擊現場電話被打爆，吳詩儀姊姊感動大家力挺，還有鐵粉在外送單上示愛。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/內湖報導

2024巴黎奧運比賽戰況激烈，點燃全民熱血沸騰，確定拿下中華隊首面獎牌的拳擊好手吳詩儀，家中在台北市內湖區開設「文湖21雞湯麵」，於Google評論旋即湧入「5星好評」，網友狂讚「台灣之光」。今（1）日《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，一開門店內電話被打爆，只見站在櫃檯的吳詩儀姊姊手沒停過，她透露很感動大家這麼力挺，還有鐵粉在外送單上「恭喜老闆！今天也要點一下支持❤️❤️❤️❤️」加油打氣，還送上四顆愛心示愛。

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本屆巴黎奧運大放異彩的拳擊好手吳詩儀，確定拿下中華隊首面獎牌，讓支持中華隊的全民為之一振。昨日便有熱情網友湧入Google評論，為吳詩儀家中開設的「文湖21雞湯麵」刷一波5星好評，表達支持「苦心培育詩儀的五星餐館」。

▲《NOWnews今日新聞》記者直擊吳詩儀家「文湖21雞湯麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者直擊吳詩儀家「文湖21雞湯麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店門口已貼出紅條，慶賀「老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目，前進四強」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店門口已貼出紅條，慶賀「老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目，前進四強」。（圖／記者蕭涵云攝）
今《NOWnews今日新聞》記者前往現場，直擊「文湖21雞湯麵」一開門店內電話就被打爆，只見站在櫃檯的吳詩儀姊姊手沒停過，她透露一早就接到不少外送訂單，還才剛開店、沒到中午就比以往多單，記者看看時間才11:08已累積大約10幾筆，吳詩儀姊姊表示：「很感動大家都很熱情、幫詩儀加油」，很謝謝大家這麼支持。

▲一踏入「文湖21雞湯麵」，店內最醒目位置就貼著吳詩儀海報。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一踏入「文湖21雞湯麵」，店內最醒目位置就貼著吳詩儀海報。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣拳擊女將吳詩儀第二回合改變打法，以壓倒性的勝利，逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀以壓倒性的勝利，逆轉戰局。前進四強，確定能拿下中華隊首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
吳詩儀父母兩人其實都在店內廚房忙碌、低調不受訪，站在櫃檯的吳詩儀姊姊抵擋不住媒體的熱情，簡短接受採訪，表達興奮之意，「當然期許吳詩儀能夠拿金牌」。吳詩儀姊姊還低調透露，有些鐵粉在外送單上寫些支持的話，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊來自Uber Eats平台上的外送單，有客人打上「恭喜老闆！今天也要點一下支持❤️❤️❤️❤️」加油打氣，還送上四顆愛心示愛，真的很熱情。

▲「文湖21雞湯麵」必點雞湯蕎麥麵、現煎豬排，還可隨喜好挑選糯米椒小魚乾、豬頭皮等小菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「文湖21雞湯麵」必點雞湯蕎麥麵、現煎豬排，還可隨喜好挑選糯米椒小魚乾、豬頭皮等小菜。（圖／記者蕭涵云攝）
據了解，吳詩儀家開設的「文湖21雞湯麵」，搬遷過一次來到台北市內湖區麗山街，明亮潔白的店裝搖身一變成為文青風麵店，不只是在地人都知道的巷仔內好味道，也是不少網友會朝聖的文青美食。店內只販售一款招牌「雞湯蕎麥麵」100元，湯頭清澈卻香醇有味，老饕特別提醒可以加入店內提供的辣椒醬油更來勁；其他涼拌小黃瓜、豬耳朵、煙燻豆皮絲、糯米椒小魚乾等小菜都是均一價40元；內行還推薦必吃現煎的豬排、雞里肌都是80元，幾乎道道銅板價，深受附近居民、上班族喜愛。

「文湖21雞湯麵」資訊
地址：114台北市內湖區麗山街68巷5號
時間：11:00–13:50、17:00–20:50，週一公休
電話：02 2771-8881

▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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