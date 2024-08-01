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北市國小老師涉「創意私房」偷拍！蔣萬安曝市府第一時間做法

▲台北市長蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈儀式。(圖／北市府提供)
▲台北市長蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈儀式。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧今（1）日表示，4月在教育部門質詢，就曾提出預警，「創意私房」兒少性影片案會不會有北市教職人員涉案？但教育局依舊後知後覺，昨日才證實其中有一名在北市某國小任教涉及偷拍。對此，台北市長蔣萬安今日表示，市府第一時間即刻成立的府級專案小組，由副市長林奕華來督導。

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蔣萬安今日上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈儀式，並接受聯訪，媒體詢問游淑慧說4月11號質詢的時候，就已經有提醒教育局創意私房案？蔣萬安回應說，其實在市府知道的第一時間，即刻成立的府級專案小組，由林奕華來督導，同時也要求教育局隨時回報整個案件的狀況，以及調查的進度。

蔣萬安說，所以昨天他也即刻的要求教育局，對涉案人立刻停職解職，同時依法來通報狼師系統，另外也依法來終身不得任教，同時也要追究一切可以追究的責任，同時也啟動各項的輔導機制，也就是輔導系統，對於可能受害人給予相關的諮詢協助。另外，市府也聯繫檢方，除了表達全力配合偵辦，同時也希望檢方可以提供相關的資料，能夠盡速的給予可能受害人相關的輔導、諮詢的協助。

媒體問幼兒園狼師案，市議員簡舒培質疑當初檢調認定有超過20位通報，市府只認定8位孩童遭性侵屬實？蔣萬安說，其實去年7月開始就已經讓行政調查不只是跟司法調查並行，甚至可以先行。行政調查不管透過調查小組以及認定委員會，調查小組的成員都是外部委員，他們包含有性平、法律各領域的專家學者，所以透過嚴謹而且公正的程序來進行調查，認定委員會再召開4次進行最後認定。

蔣萬安說，如果現在先調查市府進行了相關的認定，司法調查如果完成之後，調查小組認定如果有其他的受害者，市府也會在司法調查結果出來，來做相對應的處置，所以市府也很希望檢調在過程當中，可以提供相關資料，可以更及時的掌握，而且可以對可能的受害者進行各項的諮詢、輔導、協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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