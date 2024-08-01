北市國小老師涉「創意私房」偷拍！蔣萬安曝市府第一時間做法

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蔣萬安說，所以昨天他也即刻的要求教育局，對涉案人立刻停職解職，同時依法來通報狼師系統，另外也依法來終身不得任教，同時也要追究一切可以追究的責任，同時也啟動各項的輔導機制，也就是輔導系統，對於可能受害人給予相關的諮詢協助。另外，市府也聯繫檢方，除了表達全力配合偵辦，同時也希望檢方可以提供相關的資料，能夠盡速的給予可能受害人相關的輔導、諮詢的協助。
媒體問幼兒園狼師案，市議員簡舒培質疑當初檢調認定有超過20位通報，市府只認定8位孩童遭性侵屬實？蔣萬安說，其實去年7月開始就已經讓行政調查不只是跟司法調查並行，甚至可以先行。行政調查不管透過調查小組以及認定委員會，調查小組的成員都是外部委員，他們包含有性平、法律各領域的專家學者，所以透過嚴謹而且公正的程序來進行調查，認定委員會再召開4次進行最後認定。
蔣萬安說，如果現在先調查市府進行了相關的認定，司法調查如果完成之後，調查小組認定如果有其他的受害者，市府也會在司法調查結果出來，來做相對應的處置，所以市府也很希望檢調在過程當中，可以提供相關資料，可以更及時的掌握，而且可以對可能的受害者進行各項的諮詢、輔導、協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110