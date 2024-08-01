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「設副主席是不必要的雜音」蔡壁如：我為什麼要制衡黃國昌？

▲前民眾立委蔡壁如今天到台北上接受廣播節目專訪。（圖／翻攝中廣YT，2024.08.01）
▲前民眾立委蔡壁如今天到台北上接受廣播節目專訪。（圖／翻攝中廣YT，2024.08.01）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨5週年慶在即，前立委蔡壁如今天上廣播節目接受專訪，提到近來傳聞有人要推她擔任副主席一事，直白說「某人或某些人放話的成分高」、「設副主席是不必要的雜音」。她以台語形容「主席就是要煮乎熟」，力挺柯文哲挺過風暴、「把家裡的飯煮到熟」；對於必須出面制衡黃國昌的說法，她二次強調「不可能！他在選舉時蠻幫我的」。

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目前擔任台中市政府有給職顧問的蔡壁如，今（1）日上台北接受電台主持人王淺秋訪問，對於民眾黨內部傳出，為了替柯文哲架設避險機制，8月3日在高雄舉行的全代會，將提案設副主席一職，由蔡壁如接任。她受訪時重申「我沒接到這個訊息，研判放話的程度高」。

蔡壁如接著說「新聞裡講兩件事，一是借鏡高虹安的官司、預防黨主席柯文哲出事群龍無首，二是制衡黃國昌」，她表示自己在北市府服務時有參與討論過所謂的三大案，雖然離開北市府後，對後續發展細節不清楚，但「我很相信柯文哲這個人」。

▲蔡壁如臉書貼滿她踏遍台中山顛水湄的照片。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.01）
▲蔡壁如臉書貼滿她踏遍台中山顛水湄的照片。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.01）
蔡壁如指出「我認識他30幾年，一個每天很努力工作、只知道工作的人，有點亞斯伯格，他不會貪、不懂得貪」。她重申「我相信柯文哲，黨也沒有要設副主席，這些事某人或某些人放話的成分比較高。」

至於需要她出來制衡黃國昌的說法，更是難以理解，她表示黃國昌願意做事、全力為黨拚聲量、拿到話語權，更別說立委選舉時，好幾次來台中幫她助選，「我是支持黃國昌的」。

蔡壁如說，現下民眾黨正是多事之秋，團結都來不及，為什麼還要放話？她雖然相信柯文哲，卻不敢相信賴政府，並舉屏東縣議長周典論被收押為例，認為「賴清德想辦就會辦」、「我覺得現在什麼事都可能發生」。

即便如此，她仍覺得沒有設副主席的必要，尤其在這敏感時刻，很容易被冠上陰謀論，若真有緊急事故，「黨中央本來就有中央委員制了」。她主張就算被起訴，三審定讞前，柯都應該堅定的當主席、帶領全黨挺過風暴，並引用中部友人的話，形容柯就是黨家庭主婦，並用台語說「主席就要把家裡的飯煮乎熟」（「主席」與「煮熟」台語音似），這件事一定要徹底落實。

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