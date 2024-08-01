快訊／肯爺台灣開唱今搶票！3.3萬張門票5分鐘賣完 粉絲敲碗加場
被粉絲暱稱為「肯爺」的肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），日前確認8月25日將於桃園體育場（桃園市立田徑場）與音樂夥伴Ty Dolla $ign一同開唱。30日韓國場3萬張看台區門票1分鐘就秒殺，而台灣場今（1）日開賣3.3萬張門票，售票速度同樣驚人，在1分鐘內就內場VIP1、VIP1，及部分看台區銷售一空，約過了5分鐘全部區域都售完，許多歌迷紛紛敲碗，希望肯爺可以在台灣多唱幾場。
記者朱祖儀／綜合報導
肯爺日前宣布，將和音樂夥伴Ty Dolla $ign於8月25日在桃園體育場帶來 「Vultures Listening Experience」的演出，要讓粉絲親身感受肯爺打造的沉浸音樂體驗。今日門票開賣，《NOWnews今日新聞》記者觀察，發現內場VIP1、VIP1以及看台A、看台I、看台G的門票最先售完，接著大約4、5分鐘後全數票券都銷售一空。
主辦單位聚善美文創娛樂透露，這次肯爺首度來台開唱，3.3萬張門票在5分鐘內全數完售。由於仍有粉絲沒有順利搶到票，因此主辦單位目前也在和國外協調，希望可以再多釋出一些門票，讓更多粉絲可以進場感受肯爺的魅力。主辦單位也提醒，「Vultures Listening Experience」是沉浸式的聆聽會表演、非傳統演唱會，敬請熱愛肯爺的粉絲，當晚盡情跟著肯爺與Ty Dolla $ign，踏上一場前所未見的全方位現場體驗。
肯爺與Ty Dolla $ign去年合組嘻哈超級團體「¥$」，並於今年2月起陸續於芝加哥、紐約、拉斯維加斯、米蘭、波隆那、巴黎、鳳凰城與舊金山等美國與歐洲城市，推出Listening event與Listening experience，帶領粉絲一同聆聽新作《Vultures I》。他也將在8月前往亞洲，30日韓國場看台區率先開賣，結果3萬張門票在1分鐘隨即秒殺，台灣售票速度也相當驚人，證明肯爺的無盡魅力。