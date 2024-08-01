「中國新垣結衣」龍夢柔比基尼走光！後製遮點引粉暴動：看見櫻桃
中國女星龍夢柔因為長相神似日本知名女星新垣結衣，被粉絲們封為「中國新垣結衣」，而龍夢柔在中國不僅有大批死忠粉絲，她也在2018年時到日本發展，在當地獲得許多好評。龍夢柔雖然事業忙碌，但經常透過社群平台與粉絲分享近況與互動，沒想到她近日在小紅書分享性感比基尼照時，似乎因為太瘦而疑似走光，她也因此後製加上櫻桃、凱蒂貓等圖案，掀起網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
28歲的龍夢柔近日在小紅書上發文曬出一系列的性感比基尼照片，給粉絲們獻上滿滿的夏日福利，不過可能是因為她的身材太過纖瘦，導致比基尼疑似「空杯」走光，龍夢柔事後在照片的胸口位置上後製加上可愛的櫻桃跟凱蒂貓圖案，遮掉走光的部分，沒想到這一遮，又讓網友們充滿了更多的遐想。
一大票網友看到一系列性感比基尼照片之後，都紛紛留言表示：「天啊！真的瘦了好多，是怎麼瘦的啊」、「腰好細！好厲害！但也要好好吃飯哦」、「那些小貼紙真的好引人遐想」、「身材超好的」、「從10多年前就關注你到現在，真的越來越美了，多麼美好的女孩啊」、「想法太多了」、「忍不住一直反覆觀看。」也有網友好奇詢問龍夢柔現在體重多少，她則回應表示：「拍的時候42公斤，今天是40公斤。」
事實上，龍夢柔在2014年參加中國的實境節目《來吧！灰姑娘》獲得冠軍後，便開始在演藝圈闖蕩，並在2018年到日本發展，在日劇《戀愛記憶》中客串學生角色，接著在2020年又參加戀愛實境秀《雙層公寓》，憑著可愛的外貌與個性擄獲許多粉絲的心，人氣不斷攀升。