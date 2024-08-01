直擊／吳詩儀家中麵店爆紅！姊姊：父母開心抱一起　97歲翁也來吃

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對於吳詩儀搶先奪得台灣首面金牌，昨晚興奮到睡不著覺的姊姊分享：「家裡的人都很替她感到開心，為她感到驕傲」，還透露「父母開心到抱在一起」，直說「我們都很開心，有很多親朋好友都有傳訊來」，
吳詩儀姊姊透露妹妹對店內餐點「都算蠻喜歡」；其實「文湖21雞湯麵」也早在吳詩儀出發巴黎時，就已在店內推出送菜優惠活動幫她加油；姊姊還幫吳詩儀喊話：「希望號召大家可以多發限時動態，為詩儀加油、讓她看到大家的支持」。而對於一早店裡評價被灌爆5星，姊姊笑彎了眼直呼「感到蠻驚訝也相當開心」。至於會不會加碼慶祝優惠，姊姊則說：「可能要問爸爸」。
姊姊透露，在吳詩儀出發前，雖然沒有聽她講太多，但知道妹妹當然希望可以奪金，並強調「我們都對她很有信心」。姊姊也心疼吳詩儀的辛苦，對著鏡頭表示：「希望2024巴黎奧運結束回台，能讓她放個長假去哪裡走走」。
而「文湖21雞湯麵」店內接近午餐時刻門口還排起長長人龍，一名高齡97歲的呂姓老翁告訴記者：「住在美國的兒子打電話回來」，告知獲勝的吳詩儀就是常去的麵店女兒，他便特別出門來吃、幫她加油，不然現在他早就很少出門了，呂爺爺直說「『文湖21雞湯麵』是我兒子回台灣也會來吃的麵店。當然希望她拿金牌。」
另名低調受訪的楊先生，則是代表同事前來採買一共約5份午餐，透露自己雖然沒有觀賞到比賽，但知道吳詩儀會得獎牌覺得很厲害，也分享平時約一週會來用餐大概兩次，今天剛好會經過「文湖21雞湯麵」，就接下任務來等餐。
《NOWnews今日新聞》記者今現場試吃「文湖21雞湯麵」，「雞湯蕎麥麵」的湯頭看起來十分清澈，實際喝起來口感清爽、滋味頗香，還加入一般少見的蕎麥麵條，略帶紮實的質地一咬就斷，吃來俐落。記者特別要稱讚店內小菜，看起來乾淨、色澤動人放在透明玻璃櫃裡，「煙燻豬耳朵」加了些許辣椒和蒜頭，燻製的非常夠味，也充滿爽脆嚼勁；表面略帶醬色的「現煎豬排」，一咬分離，肉質算嫩、也不會過鹹；吃一口湯麵、搭配「糯米椒小魚乾」，爽口鹹香又好吃。
「文湖21雞湯麵」資訊
地址：114台北市內湖區麗山街68巷5號
時間：11:00–13:50、17:00–20:50，週一公休
電話：02 2771-8881
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