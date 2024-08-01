《零日攻擊》拍台海戰爭被砲轟！導演揭拍攝初衷：是一個寓言故事
《零日攻擊ZERO DAY》觸碰最敏感的兩岸議題，講述台海戰爭⼀觸即發的前夕，17分鐘前導預告片一曝光，造成廣大討論。不少網友正面支持，認為台劇超敢拍，但也有人砲轟斥資2.3億造成人心不安、靠話題抹紅，導演羅景壬在映後短訪時，解答為何要拍此片的初衷：「《零日攻擊》是一個寓言故事。」
記者林奕如／綜合報導
導演羅景壬為本劇《零日攻擊》前導片導演、第八集《繼續愛你的可能》導演，他接受訪問時表示，「《零日攻擊》是一個寓言故事，我說的寓言是寄寓寓意的寓言，而不是預言未來的那個預言，我希望我們可以一起透過《零日攻擊》來思考，來反省我們所處的位置，我們是不是足夠團結，我們能不能有一樣的共識和勇氣，去擁抱未來屬於我們的勝利與和平。」
《零日攻擊》官方YT就介紹該劇主旨，「你曾想過，當你平凡每一天不復存在，你的日常會有什麼劇變呢？台海戰爭即將開戰，戰爭最後倒數宛如一張張催命符，重量史詩影集，10個故事10個選擇，這是屬於我們台灣人的輓歌。」
該劇斥資2.3億，首創台灣劇集高規格，集結多位導演和編劇，由鄭心媚擔任製作人與編劇統籌，總製片為林仕肯，金獎導演群包括洪柏豪、蘇奕瑄、趙暄、劉易、吳季恩、羅景壬、林志儒、黃駿傑。因劇情直指台海戰爭，動輒近千人的大場面，每集更要呈現導演的不同風格，但又要前後連貫、角色一致，難度非常高。
該劇也邀請到日劇男神高橋一生、港星杜汶澤、台灣演技派金獎演員連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、游安順、鄧九雲、許時豪、謝章穎、任敏嫻、洪群鈞等人演出，豪華陣容一字排開，展現驚人氣勢。高橋一生首度參與台劇演出，飾演一名台日混血兒，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，戰爭敏感時機久違重逢，兩人都在猜測對方真實目的。