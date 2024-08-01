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戴資穎6個小祕密！從不畏懼「只怕1天敵」　外甥傻瓜洩想當三寶媽

▲台灣「羽球一姐」戴資穎帶傷出賽，雖敗猶榮，小戴近年在賽場上的表現，仍留給台灣人滿滿的感動。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「羽球一姐」戴資穎帶傷出賽，雖敗猶榮，小戴近年在賽場上的表現，仍留給台灣人滿滿的感動。（圖／中華奧會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

30歲的台灣「羽球一姐」戴資穎帶傷出賽，雖然敗給泰國好友兼對手依瑟儂（29歲），無緣晉級８強，讓小戴奧運的最後一戰留下遺憾，但是她這幾年在賽場上的表現，仍留給台灣人滿滿的感動。《NOWnews今日新聞》盤點小戴的6個小秘密，從小到大從不畏懼的她，只怕唯一天敵，就是蟑螂，而愛外甥愛到被封「外甥傻瓜」的小戴終於鬆口，「以後想要生3個小孩」，當3寶媽。

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戴資穎小秘密1：最快球速飆時速395公里，比高鐵還快

事實上，羽球是所有球類運動中球速最快的項目，需要相當高的專注力。戴資穎今年初在大馬公開賽中對戰中國球員陳雨菲時，即出時速395公里的超高紀錄，比高鐵時速300公里還要快，相當驚人。而目前羽球史上最快殺球為時速426公里，是丹麥球員科丁（Mads Pieler Kolding）在2016年印度聯賽時創下。

戴資穎小秘密2：每隻球拍都是精準的28磅

對羽球選手來說，羽球拍就是她們精湛球技外，最重要的武器，每個選手都有自己偏好的球拍，款式、重量等襯不襯手都會影響上場時的表現。而戴資穎曾透露，她每次出戰都會備有12隻球拍，而且每支的重量都是精準的28磅，她使用勝利TK-7000S球拍屬於「小平頭」，較小的拍面攻擊力更強。

而特別的是，從小戴資穎的每一支球拍皆由「戴爸」親自為她穿線，據悉，戴爸會在出發當天親自為她穿線，每條穿線直且硬，強而有力，讓她可以心無旁騖的打球，拿下了許多場的勝利。

戴資穎小秘密3：左手腕刺青藏洋蔥

戴資穎曾分享自己身上有三個刺青，左手腕的刺青是以以戴爸的生肖蛇，加上戴爸手寫字「相信自己」。戴資穎說每次出賽時，這個由爸爸為她親自設計的刺青，都能給她安定心神的力量。

▲戴資穎左手腕的刺青「相信自己」背後藏有洋蔥。（圖／翻攝戴資穎IG）
▲戴資穎左手腕的刺青「相信自己」背後藏有洋蔥。（圖／翻攝戴資穎IG）
戴資穎小秘密4：寶貝枕頭是幸運符

說到戴資穎的幸運符，除了左手戴爸為她設計的「相信自己」刺青外，還有一個她出門必帶、爸媽送的小枕頭。她曾拍下與小枕頭合照，親吐自己做了一個很可怕的惡夢，「比賽開始了，然後我到了機場才發現我忘了帶我的寶貝枕頭，還忘了帶球鞋。急到覺得自己快哭了，很擔心因為沒帶到寶貝枕頭會睡的不好，沒辦法比賽」。

▲戴資穎曾分享自己動手縫補安心小枕頭。（圖／翻攝戴資穎IG）
▲戴資穎曾分享自己動手縫補安心小枕頭。（圖／翻攝戴資穎IG）
戴資穎小秘密5：外甥傻瓜，未來想生3個小孩

戴姊戴靖潔為小戴轉戰當球評，姊妹倆感情超好，戴資穎也會在社群曬小外甥「大俠」玩樂的合照，升格當了阿姨，也成了粉絲口中的「外甥傻瓜」。

小戴也透露她退休後最想做的事就是環島旅行，好好看看台灣，也鬆口未來人生規劃，「以後想要生3個小孩」，就是受到療癒系寶寶外甥「大俠」的影響。

▲戴資穎經常在社群曬與外甥「大俠」的合照，狂喊「太可愛」。（圖／翻攝戴資穎IG）
▲戴資穎經常在社群曬與外甥「大俠」的合照，狂喊「太可愛」。（圖／翻攝戴資穎IG）
戴資穎小秘密6：什麼都不畏懼，除了蟑螂以外

戴資穎「羽球一姊」不是叫假的，她堪稱台灣運動員的「正義之聲」，數度因不公義事件槓上公部門，2021年東京奧運，小戴揭露「選手坐經濟艙、官員坐商務艙」，讓當時的總統蔡英文為此道歉，體育署長也因此下台。

不過面對任何困難都無所畏懼的小戴其實也有天敵！《Red Bull Taiwan》報導，人生字典裡彷彿沒有「害怕」兩個字的戴資穎，其實對一樣東西（精準說是一種生物）完全沒轍，那就是「蟑螂」，會讓她嚇到逃跑找媽媽。

▲台灣的戴資穎今（31）日輸給泰國的依瑟儂（Ratchanok Intanon），基本上結束了自己的職業生涯。兩位天才少女最後一次交鋒，傳奇的夜晚，是無比感性的一刻，也讓人不禁感嘆：「再見了，女單黃金的一代！」（圖／美聯社／達志影像）
▲小戴，這些年謝謝有你！戴資穎永遠是台灣羽球天后、台灣的驕傲。（圖／美聯社／達志影像）

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