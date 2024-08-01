台南市長初選陳亭妃會出線？謝龍介斷言7成會被做掉：賴清德偏心
2026台南市長選舉，民進黨內已悄悄開打，湧言會召集人王定宇、總統賴清德子弟兵林俊憲、立委陳亭妃被認為是台南市長候選人潛在人選。對此，國民黨立委謝龍介指出，現在陳亭妃的民調領先，但總統賴清德偏心林俊憲，且以賴清德的堅持、固執，最後陳亭妃被做掉的機率現在已經超過7成。
記者王德蓉／綜合報導
謝龍介今（1）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，王定宇和林俊憲的民調加起來，都還贏不過陳亭妃，但賴清德一定會偏心，積極想要讓林俊憲承接台南市的民主香火，可是陳亭妃在當地經營那麼久，也不可能放棄，所以現在賴清德會要求王定宇不能先宣布不參選，「這個在三腳督的民調就是這樣，當王定宇進來時，三個人的民調走向如何？如果王定宇沒有的話，兩個人的走向如何？」
而謝龍介被點名是代表國民黨出戰台南市長選舉的可能人選，他認為對手會是誰？謝龍介表示，目前來看，陳亭妃的民調領先，但恐怕以賴清德的堅持、固執，應該最後陳亭妃被做掉的機率現在已經超過7成。
至於陳亭妃會怎麼被做掉？謝龍介指出，2019年3月18日，賴清德當完行政院長卸任，輔選補選後，趁著前總統蔡英文出國的隔一天就去登記總統初選，當時賴清德的民調是勝過蔡英文超過20個百分點以上，沒想到後來賴清德直接喊話蔡英文「不要用國家機器對付我」、「不要用你的網軍對付我」，最後賴清德的民調倒輸8個百分點。
謝龍介指出，那現在國家機器在誰手上？網軍在誰手上？陳亭妃現在為什麼要這麼擔心、積極爭取中常委的位置，就算現在當上了，實質上會有影響力嗎？賴清德現在總統、主席定於一尊，很多人口服心不服，但沒有人敢出面挑戰他。