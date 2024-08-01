王楚欽球拍被踩斷後輸球 中國小粉紅抓戰犯肉搜攝影師喊調查
巴黎奧運桌球男單項目昨日爆出冷門，甫於混雙摘金的世界球王、中國一哥王楚欽，在男單32強敗給持六角形球拍的世界排名26瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh）。由於王楚欽在賽前因常用的球拍被攝影師踩斷，此戰持副球拍應戰，賽後，大量微博中國網友砲轟攝影師，並試圖肉搜身分，中媒更稱攝影單位已啟動調查。
國際中心顏得智／綜合報導
王楚欽於7月30日與女單世界第一和孫穎莎在桌球混雙項目決賽以4：2擊敗北韓組合拿下金牌，但在賽後，王楚欽的球拍遭現場攝影師踩斷，王楚欽甚至一度爆氣欲與攝影師理論。他認為，奧運的攝影師不應該出現這種低級失誤。
不過，王楚欽也強調，既然發生了那也沒辦法，他會用備用球拍打比賽，不過，就在昨日意外輸給瑞典對手後，球拍再度成為焦點。
王楚欽輸球後，相關關鍵字瞬間在微博熱搜霸榜，「王楚欽爆冷出局」、「王楚欽球拍被踩事件正在調查」成為許多中國網友憤慨的討論議題，許多網友開始肉搜可能踩斷球拍的攝影師。
中國天津的津云媒體集團旗下記者則稱，當時很多攝影記者擠進教練席拍照，但那並不是攝影記者可以進入的區域，頒獎儀式結束後，攝影經理稱要調查此事，已記下現場記者的證件號和攝影背心號，也找人要了網路上流傳的影片當作證據。