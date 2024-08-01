拳王、JK羅琳質疑林郁婷資格　台灣拳后「性別爭議」始末一次看

王楚欽球拍被踩斷後輸球　中國小粉紅抓戰犯肉搜攝影師喊調查

▲世界桌球男單排名第一的中國一哥王楚欽，在巴黎奧運32強暴冷輸給瑞典選手，也讓前日賽後球拍被踩斷事件再度被拿出來討論。（圖／翻攝自微博）
▲世界桌球男單排名第一的中國一哥王楚欽，在巴黎奧運32強暴冷輸給瑞典選手，也讓前日賽後球拍被踩斷事件再度被拿出來討論。（圖／翻攝自微博）

國際中心顏得智／綜合報導

巴黎奧運桌球男單項目昨日爆出冷門，甫於混雙摘金的世界球王、中國一哥王楚欽，在男單32強敗給持六角形球拍的世界排名26瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh）。由於王楚欽在賽前因常用的球拍被攝影師踩斷，此戰持副球拍應戰，賽後，大量微博中國網友砲轟攝影師，並試圖肉搜身分，中媒更稱攝影單位已啟動調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王楚欽於7月30日與女單世界第一和孫穎莎在桌球混雙項目決賽以4：2擊敗北韓組合拿下金牌，但在賽後，王楚欽的球拍遭現場攝影師踩斷，王楚欽甚至一度爆氣欲與攝影師理論。他認為，奧運的攝影師不應該出現這種低級失誤。

不過，王楚欽也強調，既然發生了那也沒辦法，他會用備用球拍打比賽，不過，就在昨日意外輸給瑞典對手後，球拍再度成為焦點。

王楚欽輸球後，相關關鍵字瞬間在微博熱搜霸榜，「王楚欽爆冷出局」、「王楚欽球拍被踩事件正在調查」成為許多中國網友憤慨的討論議題，許多網友開始肉搜可能踩斷球拍的攝影師。

中國天津的津云媒體集團旗下記者則稱，當時很多攝影記者擠進教練席拍照，但那並不是攝影記者可以進入的區域，頒獎儀式結束後，攝影經理稱要調查此事，已記下現場記者的證件號和攝影背心號，也找人要了網路上流傳的影片當作證據。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運鐵人三項選手完賽狂吐！塞納河水質再引憂　比賽前一刻才過關

影／別認錯！巴黎奧運吉祥物弗里吉「真身」曝光　不是艾菲爾鐵塔

來當料理鼠王？大雨逼出巴黎600萬老鼠　英記者驚：跟貓一樣大

拳王、JK羅琳質疑林郁婷資格　台灣拳后「性別爭議」始末一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生