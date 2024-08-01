7-11發錢啦！結帳多一步驟「多賺7元購物金」　全家請喝免費咖啡

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7-11 8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。
每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。
此外，7-11自去年就領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。
🟡全家請壽星喝咖啡
全家APP推出八月壽星優惠，只要在7月20日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為8月，將贈送中杯單品美式一杯、大杯單品咖啡買2送2優惠券，生日禮需要開啟全家APP「我的商品」領取，免費中杯單品美式於8月31日前截止兌換；壽星獨享的單品咖啡買2送2，壽星可開啟全家APP隨買跨店取選購，優惠期間只到8月14日。
各月壽星好禮定期推出，但贈送品項、優惠不同，生日禮每人每年限領一次，提醒壽星們可別忘記領取好康優惠。