「鴻海科技日」10/8、10/9南港登場 場地大一倍、民眾也能參觀
成立即將屆滿50週年的鴻海，今（1）日除了首次開放內湖的全新展示間（showroom），展示旗下各事業群、鴻海研究院等最新科技和產品成果外，旗下一年一度的「鴻海科技日」將提前到10/8、10/9舉行，到時將開放給供應鏈夥伴、投資人以及所有民眾參觀，至於輝達執行長黃仁勳是否出席參加，鴻海發言人巫俊毅則表示「請大家拭目以待」。
記者魏妤庭／台北報導
鴻海今日首度向媒體開放位於內湖的展示間，展示旗下各事業群、鴻海研究院，關聯企業包含工業富聯、鴻華先進、富智康、鴻騰精密等最新科技和產品成果。
鴻海表示，展示間耗費超過新台幣數千萬元，費時約3季時間打造完成，採用3D立體風扇以及視覺暫留技術，透過數位化內容介紹最新技術產品和研究成果，包括電動車和關鍵零配件、低軌衛星、AI伺服器、智慧型手機等項目，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的發展布局。
此外，自鴻海董事長劉揚偉上任後，集團每年選在創辦人郭台銘生日10/18當日舉行科技日活動，今年提前到10/8、10/9舉辦。巫俊毅表示，今（2024）年是鴻海成立50週年，科技日選在南港展覽館一館，內容以AI為主軸，展場規模預計增加1倍以上。
巫俊毅表示，科技日屆時將會展出新款電動車、智慧製造、智慧電動車、智慧城市等AI應用場景，軟硬體內容接會呈現，除了供應鏈夥伴、投資人外，也開放讓一般民眾參觀。另談到黃仁勳是否出席參加，他則表示，「請大家拭目以待」。