慶50週年！鴻海首度開放Showroom 虛擬數位科技展示5大技術亮點
鴻海今（1）日首次開放，在今年第一季完工的內湖Showroom，以數位化方式，展示鴻海過去的發展資料，包括歷代經典產品、最新的電動車、低軌道衛星等關鍵技術，同時此也是鴻海50週年慶的里程碑，並展出5大亮點。
記者林莞茜／綜合報導
鴻海指出，鴻海每年為客戶開發的新產品（NPI）超過800種，一般展示空間無法完整呈現，因此Showroom中的「3D投影風扇展示區」，利用四根光條，透過高速轉動產生視覺暫留成像，可以近距離看到鴻海所製造的手機、筆電、遊戲機、電動車、電機組件、低軌衛星、數位健康等。
鴻海在全球共有205廠區及辦公室、遍及24個國家和地區，Showroom中利用互動投影世界地圖，呈現各地據點資訊，包括地點、成立時間、主要產品等。
另外，Showroom裡還有一個隱藏投影劇院，能播放2D和3D影片，內容大多都是不對外公開的機密產線或全球各地廠區航拍等影像資料，以及由鴻海研究院通訊所主導開發，台灣產學合作的第一顆寬頻通訊衛星，依照原始比例所打造的模型，在Showroom也看得到。
至於由鴻海所打造的第一批MODEL C測試驗證車，特別保留下來其中一輛，搬進Showroom展間，作為集團邁入電動車發展重要里程碑。
鴻海Showroom位在鴻海內湖大樓，在2023年底取得LEED既有建築黃金級認證，也是鴻海在台灣第一棟綠建築。