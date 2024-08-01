戴資穎17年前曾上《我猜》！曝打球終極目標 他嚇傻：忘記我問過
台灣羽球天后戴資穎強忍嚴重的膝蓋傷勢參加巴黎奧運，不過她在7月31日不敵強敵依瑟儂，止步女單8強，讓許多粉絲看比賽看到忍不住跟著小戴一起激動落淚。而戴資穎也被翻出她在12歲時曾經上過綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，當時她的羽球資歷僅4年，就奪下最年輕甲組球員殊榮，拿過30多面獎牌，被許多人稱為羽球神童。而藝人王傳一在節目上問她「有沒有設定一個自己的目標？」戴資穎當時便堅定回說：「打到奧運啊！」相隔15年後，男星王傳一於2021年在臉書驚訝發文表示：「原來我跟世界球后15年前就同框了！」
記者洪生儒／綜合報導
戴資穎帶傷出戰巴黎奧運，吸引全台灣運動迷關注與討論，與她有關的話題都成了眾人關注的焦點。有網友翻出戴資穎在2007年曾登上《我猜我猜我猜猜猜》的片段，從影片中可以看到，年僅12歲的戴資穎頂著帥氣短髮，青澀靦腆的模樣相當可愛，當時她接觸羽球才只有4年，就已經拿下30多個獎項，王傳一在節目中好奇的問她：「在羽球生涯有沒有設定終極目標？」戴資穎毫無猶豫的說：「打到奧運啊！」
如今，戴資穎確實也成了台灣羽球天后，也實現了自己的終極目標「打進奧運」，而王傳一也曾在2021年透過臉書發文透露，自己看到過去的影片時整個驚呆，「原來我跟世界球后15年前就同框，完全忘記我曾經問過當時只有12歲的她，對自己的目標設定，恭喜妳達到自我期許！並已成為世界球后。」
不少網友當時看到王傳一的貼問之後，也都紛紛留言表示：「小戴都沒什麼變，只是嬰兒肥改變了而已」、「真的是說到做到的小戴」、「不愧是世界球后」、「哇！小時候的目標長大真的達成了，好感人」、「運動員真的也是不容易！小戴最棒。」
此外，戴資穎在巴黎奧運打完7月31日的比賽後，她受訪時也感激地表示：「其實膝蓋的傷勢一直都不是很好，所以可以趕上比賽我已經很開心，謝謝我的團隊、醫生給我的幫助。」戴資穎也透露：「其實我到這裡之前都還是不能跑動的情況，所以可以下場比賽我真的很開心，我覺得自己可以打到這個程度，以現階段來說我已經很滿意了，雖然我還是很想贏得比賽，但是沒有辦法。」讓不少粉絲看了都非常心疼。