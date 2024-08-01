日圓驚現148！專家直指能否續升還有變數　這價位將是多空分界

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至於日本央行為何還是升息？李其展表示，有可能為維護信譽，畢竟市場認為之前日本央行進場干預匯市無效，日本央行信譽被挑戰，加上之前日本央行已暗示可以再升息，可能也不想被外界認為是在開玩笑。
不過，在日本央行升息後，日圓兌美元也出現震盪走揚，尤其美國聯準會再放「鴿」，日圓進一步升破150關卡，更一度衝上148.508，目前在149.7附近震盪整理。
市場也關注日圓兌美元還會回貶嗎？李其展認為，「稍微回去一點是有機會」，150可說是多空分界，若日圓兌美元無法很快拉回至150之上，日幣就會續強，只是今晚美國將公布最新就業數據，加上9月之前，美國還會公布2次通膨數據，若美國通膨彈升回去，美國9月降息就有變數，勢必也牽動美元及日圓表現。
至於日圓兌新台幣換匯價也變貴了，已從「0.20」字頭回升至「0.22」字頭，不過，李其展認為，這是跟之前比，若今年來看價位還好，搞不好美國今晚公布就業數據，情況就大逆轉。至於日股大跌，會不會讓日本央行升息縮手？他表示，日股目前是漲多修正，畢竟日本升息又日圓走強，現在拉回剛好而已，這波低點也還沒破。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。